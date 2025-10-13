Magabiztosan vezet a Fidesz fél évvel a választások előtt

Fél évvel a választások előtt magabiztosan vezet a Fidesz – írja a Magyar Nemzet a XXI. Század Intézet október eleji kutatására hivatkozva. A felmérés szerint a politikailag aktív választók között a Fidesz 44 százalékos támogatottságot élvez, míg a Tisza Párt 41 százalékon áll. A Mi Hazánk Mozgalomra 7, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra 5 százaléknyian szavaznának egy most vasárnap esedékes országgyűlési választáson.

Magabiztosan vezet a Fidesz Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A Demokratikus Koalíció jelenleg nem jutna be a parlamentbe, mivel mindössze 3 százalékos támogatottságot mért a kutatás. Az adatok alapján négypárti parlament alakulna, amelyben továbbra is a Fidesz maradna a legerősebb politikai erő.

Az intézet „A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” címmel indított új kutatási sorozatot, amelyben a választásokig hátralévő hónapokban rendszeresen vizsgálják majd a politikai erőviszonyokat. Mint írták: „Mi most itt szúrjuk le a körzőt, innen nézünk előre.”

A felmérést október 6. és 8. között, ezer fő telefonos megkérdezésével végezték. A minta nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség szerint reprezentálja a felnőtt magyar társadalmat. Az eredményeket súlyozással pontosították, a politikailag aktívak körében vizsgálva a pártpreferenciákat. Politikailag aktívnak azokat tekintették, akik biztosan részt vennének egy most vasárnap tartott választáson.

Szentkirályi is posztolt

Szentkirályi Alexandra a Budapesti Fidesz frakcióvezetője is posztolt a friss kutatásról. Szentkirályi a bejegyzésében úgy fogalmazott:

Ha fejre állnak is Brüsszelben és Kijevben, a magyaroknak helyén van a szíve és az esze is.

A frakcióvezető asszony bejegyzése végén hangsúlyozta: