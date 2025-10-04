Mutatjuk, hogyan alakult az ingatlanpiac a fix 3 százalékos lakáshitel indulása óta

A fix 3 százalékos lakáshitelprogram indulása utáni hetekben a bankok arról számoltak be, hogy szinte megrohamozták a pénzintézetek fiókjait az ügyfelek. Az OTP közlése szerint már több tízezren érdeklődtek a konstrukcióról, és jelentős részük konkrét hitelkérelemmel is élt.

Fix 3 százalékos lakáshitel: extra kedvezményeket nyújtanak a bankok. Fotó: Shutterstock

Az árplafon korlátot szab, de tapasztalható áremelkedés

Az Otthon Start egyik legfontosabb szabálya, hogy az ingatlan négyzetméterára nem lehet magasabb bruttó 1,5 millió forintnál. Ez a limit hivatott megakadályozni, hogy a kereslet felfutása irreális áremelkedést idézzen elő a program által támogatott szegmensben. Ezzel a szabállyal a kormány kifejezetten a középkategóriás lakások piacát célozta, kizárva a luxus kategóriát.

Az elmúlt egy hónap adatai alapján az országos ingatlanpiacon mérsékelt, de folyamatos áremelkedés figyelhető meg: Az országos középérték nagyjából 1,19 millió forint négyzetméterenként, és havi 1,1 százalékkal drágul. Budapesten a lakások négyzetméterárának középértéke már az Otthon Start indulása előtt másfél millió forint volt, az átlagár pedig meghaladja az 1,57 millió forintot, így komoly drágulásra már nem volt lehetősége az ingatlant kínálóknak. Vagyis a fővárosban a támogatott hitellel vásárlók mozgástere viszonylag szűk: sok lakás egyszerűen kiesik a program kereteiből, mert átlépi az árhatárt, de ha a másfél milliós korlát környékén van a négyzetméterár, és az eladó komolyan el szeretné adni az ingatlant, engednie kell az árból.

Versenyeznek az Otthon Start-kompatibilis megfelelő lakásokért

Eközben a regionális adatok azt mutatják, hogy az ország egyes részein jóval a plafon alatt mozognak az árak: Zalaegerszegen például egy átlagos használt lakás négyzetméteréért legfeljebb 650 ezer forintot kérnek, és az újépítésű ingatlanok haladják meg az egymilliós négyzetméterenkénti árat.

Érdekesség, hogy az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start feltételeinek megfelelő ingatlanok négyzetméterára egy százalékkal csökkent a vizsgált időszakban, miközben a teljes kínálat árszintje emelkedett. Ez a paradox helyzet jól mutatja, hogy a kereslet ugyan erős, de a szabályozás és az árplafon fékezni tudja az áremelkedést.