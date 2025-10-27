Vitályos Eszter: Van megoldás arra, ha valaki nem vette át a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványt

Vitályos Eszter tájékoztatása szerint nagy segítség az érintetteknek, hogy aki nem tudja személyesen átvenni a 30.000 forintos utalványát, annak a postás értesítőt hagy a postaládájában.

Vitályos Eszter kormányszóvivő. Fotó: MTI/ Kocsis Zoltán

Arra figyelni kell, hogy az utalványt 10 munkanapig őrzik a postán, utána visszaküldik az Államkincstárnak.

Azonban, ha valaki lemaradt az átvételről, nem kell aggódni, hiszen az újraküldést a magyarorszag.hu oldalon kérheti, a „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben” című űrlap kitöltésével.

