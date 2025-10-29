Hírlevél

Rendkívüli!

Zelenszkij megfenyegette Brüsszelt: „Nincs más választásunk"

Menczer Tamás

Frei Tamásnak ilyet még nem mondtak, a fal adja a másikat

A bukott balliberális Frei Tamás ezt mondta egy interjúban: „Mit fog mondani Orbán, amikor Trump és a kínai elnök is telefonál, hogy ugye, velem vagy, Viktor?” Erre adott most kemény választ Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Menczer TamásOrbán ViktorDonald TrumpFrei Tamás

A köztudottan balliberális 24.hu-nak adott interjút Frei Tamás, ahol többek között ezt mondta a Dosszié című műsorával már több mint 15 éve megbukott balliberális riporter:

„Mit fog mondani Orbán, amikor Trump és a kínai elnök is telefonál, hogy ugye, velem vagy, Viktor?”

Erre reagált most Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében, ahol ezt írta:

Azt fogja mondani Orbán Viktor, hogy a magyarokkal vagyok. Ez az, amit a balliberális oldal soha nem fog megérteni!

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

