Frei Tamásnak ilyet még nem mondtak, a fal adja a másikat

A bukott balliberális Frei Tamás ezt mondta egy interjúban: „Mit fog mondani Orbán, amikor Trump és a kínai elnök is telefonál, hogy ugye, velem vagy, Viktor?” Erre adott most kemény választ Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
A köztudottan balliberális 24.hu-nak adott interjút Frei Tamás, ahol többek között ezt mondta a Dosszié című műsorával már több mint 15 éve megbukott balliberális riporter:
„Mit fog mondani Orbán, amikor Trump és a kínai elnök is telefonál, hogy ugye, velem vagy, Viktor?”
Erre reagált most Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében, ahol ezt írta:
Azt fogja mondani Orbán Viktor, hogy a magyarokkal vagyok. Ez az, amit a balliberális oldal soha nem fog megérteni!
– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
