Rendkívüli

Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett telefonon, íme a részletek

Új vírusvariáns ütötte fel a fejét, senki sem tudja, honnan jött

Fidesz

Friss közvélemény-kutatás: magabiztosan vezet a Fidesz a Tiszával szemben

Miközben a Tisza támogatottsága stagnál, a Fidesz erősödött az elmúlt időszakban a Real-PR 93 Kft. friss közvélemény-kutatása szerint. A kormánypártok jelenleg kilenc százalékkal vezetnek Magyar Péterék előtt a biztos szavazók körében.
FideszTisza PártMagyar PéterékMi Hazánk Mozgalom

Az őszi politikai szezonkezdet egyértelmű nyertese a Fidesz, amely növelni tudta előnyét

 a megtorpanni látszó Tisza Párthoz képest szeptemberről októberre, minthogy a kormánypártok két százalékpontos erősödése mellett 

stagnál Magyar Péter pártjának támogatottsága

 – derül ki a Real-PR 93 Kft. legfrissebb közvélemény-kutatásából. A felmérés szerint jelenleg a Fidesz támogatottsága 49 százalékos a biztos szavazók körében, ezzel pedig kilenc százalékos az előnye a Tiszával szemben.

Míg a Fidesz erősödik, Magyar Péterék számára kevésbé sikerült nyár után stagnál a Tisza népszerűsége.
Míg a Fidesz erősödik, Magyar Péterék számára kevésbé sikerült nyár után stagnál a Tisza népszerűsége. 
 Forrás: YouTube


A Fidesz és a Tisza mellett a Mi Hazánk  is a parlamentbe kerülhet 

A Mi Hazánk Mozgalom még mindig a bejutási küszöbön áll – 5 százalékon –, a Gyurcsány Ferenc nélküli Demokratikus Koalíció viszont egyre távolodik e határától a maga két százalékával, a Kétfarkú Kutyapárt népszerűsége pedig tavaly november óta változatlan és 3 százalékon áll. További részletek ezen a linken elérhetőek.

 

