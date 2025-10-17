Friss közvélemény-kutatás: magabiztosan vezet a Fidesz a Tiszával szemben

Az őszi politikai szezonkezdet egyértelmű nyertese a Fidesz, amely növelni tudta előnyét

a megtorpanni látszó Tisza Párthoz képest szeptemberről októberre, minthogy a kormánypártok két százalékpontos erősödése mellett

stagnál Magyar Péter pártjának támogatottsága

– derül ki a Real-PR 93 Kft. legfrissebb közvélemény-kutatásából. A felmérés szerint jelenleg a Fidesz támogatottsága 49 százalékos a biztos szavazók körében, ezzel pedig kilenc százalékos az előnye a Tiszával szemben.

Míg a Fidesz erősödik, Magyar Péterék számára kevésbé sikerült nyár után stagnál a Tisza népszerűsége.

A Fidesz és a Tisza mellett a Mi Hazánk is a parlamentbe kerülhet

A Mi Hazánk Mozgalom még mindig a bejutási küszöbön áll – 5 százalékon –, a Gyurcsány Ferenc nélküli Demokratikus Koalíció viszont egyre távolodik e határától a maga két százalékával, a Kétfarkú Kutyapárt népszerűsége pedig tavaly november óta változatlan és 3 százalékon áll.