Czepek Gábor

Még mindig a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat Európában

A rezsicsökkentés továbbra is védi a magyarokat a brüsszeli energiapolitika következményeitől. Czepek Gábor államtitkár szerint a magyar kormány garantálja az ellátás biztonságát és az alacsony rezsiköltségeket a téli hónapokban.
Október 15-én hivatalosan is elindul a fűtési szezon, Magyarország pedig ismét stabil energiahelyzettel vág neki a hideg hónapoknak. Czepek Gábor parlamenti államtitkár hangsúlyozta: a rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat egész Európában.  A magyar kormány garantálja az ellátás biztonságát: 

Czepek Gábor
Czepek Gábor szerint a családok a most induló fűtési szezonban is számíthatnak az alacsony rezsiköltségekre és a stabil ellátásra.
Forrás: Facebook/Czepek Gábor

A gáztárolókban másfél évnyi lakossági fogyasztásra elegendő készlet áll rendelkezésre, így a családok a most induló fűtési szezonban is számíthatnak az alacsony rezsiköltségekre és a stabil ellátásra.

Nem ennyire kedvező a helyzet Európa-szerte

az uniós tagállamokban a brüsszeli energiapolitika miatt sok helyen megugrottak az árak. A poszt szerint ma már minden ötödik uniós polgár nem tudja megfelelően fűteni az otthonát. 

Brüsszel el akarja törölni a hatósági árakat, és megtiltaná az orosz energia beszerzését” 

– figyelmeztetett az államtitkár.

A magyarok kétharmada elutasítja, azonban a tiszások többsége támogatja az orosz energia tiltását

A politikus szerint az uniós vezetés a háborús energiapolitika jegyében próbálja rákényszeríteni Magyarországot a rezsicsökkentés felszámolására, és ebben a Tisza Párt is Brüsszel bábjaként viselkedik. Szavai szerint a tiszás politikusok nemcsak adókat, hanem rezsit is emelnének, ezzel akár három-négyszeresére növelve a magyar háztartások kiadásait. Ezzel szemben Magyarországon a kormányzati beavatkozás és a hosszú távú szerződések garantálják a biztonságos ellátást. 

