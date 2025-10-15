Még mindig a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat Európában

Október 15-én hivatalosan is elindul a fűtési szezon, Magyarország pedig ismét stabil energiahelyzettel vág neki a hideg hónapoknak. Czepek Gábor parlamenti államtitkár hangsúlyozta: a rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat egész Európában. A magyar kormány garantálja az ellátás biztonságát:
A gáztárolókban másfél évnyi lakossági fogyasztásra elegendő készlet áll rendelkezésre, így a családok a most induló fűtési szezonban is számíthatnak az alacsony rezsiköltségekre és a stabil ellátásra.
Nem ennyire kedvező a helyzet Európa-szerte
az uniós tagállamokban a brüsszeli energiapolitika miatt sok helyen megugrottak az árak. A poszt szerint ma már minden ötödik uniós polgár nem tudja megfelelően fűteni az otthonát.
Brüsszel el akarja törölni a hatósági árakat, és megtiltaná az orosz energia beszerzését”
– figyelmeztetett az államtitkár.
A politikus szerint az uniós vezetés a háborús energiapolitika jegyében próbálja rákényszeríteni Magyarországot a rezsicsökkentés felszámolására, és ebben a Tisza Párt is Brüsszel bábjaként viselkedik. Szavai szerint a tiszás politikusok nemcsak adókat, hanem rezsit is emelnének, ezzel akár három-négyszeresére növelve a magyar háztartások kiadásait. Ezzel szemben Magyarországon a kormányzati beavatkozás és a hosszú távú szerződések garantálják a biztonságos ellátást.