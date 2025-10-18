A gázfogyasztók aligha kaphattak volna ennél jobb hírt

Az MVM Balance Zrt. észak-budai fűtőerőművében rendezett sajtótájékoztatón Steiner Attila kiemelte: Magyarország minden technológiát szívesen lát, atomenergiára, megújuló energiákra és földgáztüzelésű erőművekre is szükség van. Ezek jól ki tudják egészíteni egymást, és szavatolják az ország teljes ellátásbiztonságát – hangsúlyozta.

Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára beszédet mond az Erőművek Éjszakája megnyitóján Budapesten, az MVM Balance Zrt. észak-budai fűtőerőművében 2025. október 17-én

Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

Steiner Attila: eredménytelenek a támadások

Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke elmondta: a hivatal és csatlakozó partnerei hatodik alkalommal rendezik meg az Erőművek Éjszakáját. A rendezvényhez az idén minden eddiginél több, csaknem 50 hazai energiatermelő és közműszolgáltató vállalat csatlakozott, amelyek több mint 80 telephelyen várják a látogatókat.

Steiner Attila felidézte, hogy az ukrán-orosz háború és az energiaválság hatására a korábbinál sokkal fontosabb kérdéssé vált az energiaellátás. Szükség van erőművekre, hálózatra és a rezsicsökkentésre is ahhoz, hogy mindenki hozzájusson a megfelelő mennyiségű és árú energiához – mutatott rá.

„Az elmúlt években azt láthattuk, hogy politikai ellenfeleink és bizonyos európai uniós döntéshozók is folyamatosan támadták a rezsicsökkentést, és próbálják ellehetetleníteni azt, hogy Magyarország uniós forrásokhoz jusson” – fogalmazott. Az államtitkár kifejtette: ezek a próbálkozások nem sikerültek, Magyarország le tud hívni továbbra is uniós forrásokat arra, hogy korszerűsítse az erőműveket és az energetikai hálózatokat. Hozzátette, mindent megtesznek a rezsicsökkentés fenntartása érdekében.

Az Erőművek Éjszakája kezdeményezést méltatva elmondta: ahogy az MVM Észak-budai Kogenerációs Fűtőerőműve is mutatja, már nem a régi, szennyező létesítményekről van szó, sok esetben világszínvonalú technológiát alkalmaznak, hogy minél hatékonyabban tudjanak energiát előállítani.

Felértékelődő technológiák

A MEKH elnöke megnyitójában ismertette: az Erőművek Éjszakája energetikai rendezvénynek indult, de ma már jóval szélesebb körben kínál programokat. A villamosenergia- és földgázipar, a víziközmű-szolgáltatás, a távhőtermelés és -szolgáltatás, a hulladékgazdálkodás működésével, a technológiákkal és a fejlesztésekkel is megismerkedhetnek a résztvevők.