Gerendai Károly magához rendelte Magyar Pétert

Bár igyekeztek elkerülni a kínos látszatot, hogy nem Magyar Péter kezdeményezett találkozót a köztudottan liberális Sziget Fesztivál régi-új üzletemberével, hanem fordítva, a helyzet nyilvánvaló. Gerendai Károly, mint a Tisza Párt bőkezű támogatója hívatta magához Magyar Pétert. És aztán gyorsan nyélbe ütötték a fővárost megkárosító üzletet – olvasható a Ripost cikkében.

Mint ismeretes a Tisza Párt fővárosi képviselői nem szavazták meg, hogy a fővárost érő százmilliós veszteségek árán megint Gerendai Károlyé legyen a Sziget Fesztivál, amit egyszer már sok milliárdért egyszer eladott. (A 24.hu korábbi információ szerint üzlettársaival 18 milliárd forintot vághattak zsebre.) Hatalmas üzletnek kínálkozott számára, hogy a főváros kárára most újra megszerezhesse magának az amerikai befektetőknek korábban átjátszott rendezvényt. Miután a közgyűlés leszavazta az átlátszó próbálkozást, Gerendai Károly azonnal lépett.

Magához hívatta a Tisza Párt vezérét és számon kérte rajta, hogy a sok pénz ellenére, amit Magyar Péternek adott, miért nem támogatja a legújabb zsíros üzletet. Magyar Péter a függőségi viszony miatt azonnal tudta a dolgát, és máris a támogatásáról biztosította Gerendait.

Gerendai Károly magához intette a kitartottját

Bár igyekeztek azt a látszatot kelteni, mintha Gerendai kereste volna Magyar Péter kegyeit, valójában fordítva történt. A Ripost információi szerint Gerendai egyszerűen számon kérte rajta azt a sokmilliós támogatást, amit hónapok óta a zsebébe tesz.

A Tisza Párt háza táján a kezetektől beszédtéma, hogy Gerendai pénze az egyik fő bevételi forrás. Még Vogel Evelin is többször felemlegette, hogy Magyar Péter pénzügyi forrásai között mennyire jelentős ez a pénz. Gerendai már tavaly a 24.hu-nak adott interjújában lelkesen üdvözölte, hogy a Tisza Párt bejutott az Európai Parlamentbe.

Rendszeres vendég a Tisza Párt háza táján az az arab üzletember is, – Mazel Al-Rahami –, akivel Gerendai a közösen üzemelteti vendéglátóipari, éttermi szolgáltatások terén a főváros egyik luxusszállodáját, a Prestige Hotelt. Erősen valószínűsíthető, hogy ő az egyik pénzügyi összekötő Gerendai és Magyar Péter között.

