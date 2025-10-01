Giorgia Meloni beszélt Donald Trump gázai béketervéről

Ez egy olyan pillanat, amikor mindenkinek meg kell értenie, hogy a felelősségteljes magatartás most a várakozás, amíg a béketárgyalások zajlanak, és ez a legfontosabb dolog, amit tenni lehet a palesztin nép szenvedésének enyhítésére, de talán a palesztinok szenvedésének enyhítése egyesek számára nem prioritás