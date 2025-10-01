Hírlevél

Kitört a pánik Oroszországban egy váratlan dolog miatt

béketerv

Giorgia Meloni beszélt Donald Trump gázai béketervéről

Ez egy olyan pillanat, amikor mindenkinek meg kell értenie, hogy a felelősségteljes magatartás most a várakozás, amíg a béketárgyalások zajlanak – mondta az olasz kormányfő.
A koppenhágai informális EU-csúcson Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke kijelentette, hogy számításai szerint Donald Trump gázai béketervéről is szó lesz a megbeszéléseken.

Ez egy olyan pillanat, amikor mindenkinek meg kell értenie, hogy a felelősségteljes magatartás most a várakozás, amíg a béketárgyalások zajlanak, és ez a legfontosabb dolog, amit tenni lehet a palesztin nép szenvedésének enyhítésére, de talán a palesztinok szenvedésének enyhítése egyesek számára nem prioritás

– jegyezte meg gúnyosan az olasz kormányfő.

