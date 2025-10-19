Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Lantos Csaba

Kiderült, hogy melyik híresség lett a Gondosóra 950 ezredik felhasználója

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az idősek biztonsága és a családok nyugalma Magyarország kormánya számára az egyik legfontosabb cél, ezt segíti ez az ingyenes program. A gondosórával mindenki jól jár. A felhasználóknak biztonságot, a hozzátartozóknak nyugalmat ad. Mi kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat. Így örömmel jelentem be, hogy a Gondosóra program jövőre is folytatódik. A nyugdíjasok számíthatnak Magyarország kormányára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lantos CsabaSzűcs JuditGondosóranyugdíjasidősekjólétNyitrai ZsoltprogramMagyarországOrbán-kormány

Ma a Gondosóra program 950 ezredik felhasználóját köszönthetjük Szűcs Judit énekesnő személyében. 

gondosóra
Lantos Csaba miniszter átadja a Gondosórát Szűcs Juditnak (FORRÁS: FACEBOOK)

Megvan a 950 ezredik Gondosóra felhasználó

Az idősek biztonsága és a családok nyugalma Magyarország kormánya számára az egyik legfontosabb cél, ezt segíti ez az ingyenes program. A gondosórával mindenki jól jár. A felhasználóknak biztonságot, a hozzátartozóknak nyugalmat ad. Mi kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat. Így örömmel jelentem be, hogy a Gondosóra program jövőre is folytatódik. A nyugdíjasok számíthatnak Magyarország kormányára

– mondta el egy videóban Lantos Csaba miniszter.

Számomra az éneklés mindig is hobbi volt. Ellenben nagyon sokat utazom, nagyon sok mindenért, és nemrégiben cukorbeteg lettem. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy van egy ilyen gondos óra ötlet, mert az embernek nem kell félni, nem kell izgulni, hogy mi történik vele, tudom, hogy ott van, és hogyha megbotlom, abban a pillanatban értesítik a központot, és már hívják is a 112-t, de ne történjen meg ez. Arra vigyázunk, de mindenkinek ajánlom

– mondta Szűcs Judit.  

Magyarország kormánya elkötelezett a nyugdíjas honfitársaink megbecsülése és jóléte mellett, ennek szolgálatában áll a Gondosóra program is, a számok magukért beszélnek. A 76 ezer megmentett élet és a 725 ezer hétköznapi segítségnyújtás azt mutatja, hogy jó döntés volt a program elindítása. Amennyiben még nem tette, akkor regisztráljon Ön is az órára, és ha már van, akkor aktiválja azt. Gondosóra segítség egy gombnyomással! – hangsúlyozta a videójában Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos.

Orbán Viktor ezt üzente a Harcosok Klubja hétvégi edzőtábora után

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!