Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump reagált Putyin állítására

Gregor Bernadett

Gregor Bernadett nagyszerű hírt jelentett be

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb ismert arccal bővült az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör. Gregor Bernadettnek évtizedek óta szívügye ez a fontos terület.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gregor BernadettÁllatvédelmi Digitális Polgári KörGecse Vivienállatvédelem

Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. A hétvégi bejelentés szerint az ÁDPK induláskor 14 taggal kezdte meg működését, köztük olyan ismert közéleti személyiségekkel, mint Gregor Bernadett, Gecse Vivien és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Az esemény jelzi, hogy a hazai hírességek körében egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt: korábban Szabó Zsófi például nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz is – írja a Bors.

SZL_1010
Gregor Bernadett Digitális Polgári Köre az állatvédelem ügyét segíti (Fotó: MW)

Gregor Bernadett az állatvédelem elkötelezett híve hosszú évek óta

Gregor Bernadett számára azonban a tagság személyes és szakmai szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. Elmondása szerint az állatvédelem hosszú évek óta a szívügye, hiszen az ÁDPK-hoz való csatlakozása mellett egy állatvédelmi alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában:

„Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén” – hangsúlyozta a színésznő. Gregor Bernadett kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Aranyosi Péter döbbenetes módon magyarázkodik

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!