Gregor Bernadett nagyszerű hírt jelentett be

Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. A hétvégi bejelentés szerint az ÁDPK induláskor 14 taggal kezdte meg működését, köztük olyan ismert közéleti személyiségekkel, mint Gregor Bernadett, Gecse Vivien és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Az esemény jelzi, hogy a hazai hírességek körében egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt: korábban Szabó Zsófi például nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz is – írja a Bors.

Gregor Bernadett Digitális Polgári Köre az állatvédelem ügyét segíti (Fotó: MW)

Gregor Bernadett az állatvédelem elkötelezett híve hosszú évek óta

Gregor Bernadett számára azonban a tagság személyes és szakmai szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. Elmondása szerint az állatvédelem hosszú évek óta a szívügye, hiszen az ÁDPK-hoz való csatlakozása mellett egy állatvédelmi alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában:

„Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén” – hangsúlyozta a színésznő. Gregor Bernadett kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.