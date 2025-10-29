A kormány célja, hogy 2035-re a forgalom megduplázódjon, és a belvárosból 20 perc alatt elérhető legyen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A repülőtér fejlesztési tervéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter írt szerdán a közösségi oldalán.

Vágólapra másolva!

Új gyorsvasút, új 3-as terminál, új kétszer három sávos közút épül – részletezte Gulyás Gergely. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A Terminálja 2025. október 28-án. A kormány elfogadta a gyorsvasút megteremtésének koncepcióját; egymilliárd eurós beruházással 27 kilométernyi vasút épülhet meg Kőbányától Monorig (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt) A miniszter hozzátette: Célunk, hogy 2035-re a forgalom megduplázódjon, és a belvárosból 20 perc alatt elérhető legyen Ferihegy.”

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!