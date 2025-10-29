A kormány célja, hogy 2035-re a forgalom megduplázódjon, és a belvárosból 20 perc alatt elérhető legyen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A repülőtér fejlesztési tervéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter írt szerdán a közösségi oldalán.
Új gyorsvasút, új 3-as terminál, új kétszer három sávos közút épül – részletezte Gulyás Gergely.
A miniszter hozzátette:
Célunk, hogy 2035-re a forgalom megduplázódjon, és a belvárosból 20 perc alatt elérhető legyen Ferihegy.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!