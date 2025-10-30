Újabb élelmiszerekre terjeszti ki az árrésstopot a kormány – mutatjuk, melyekre!

Az árréscsökkentés a kormány döntése értelmében 2026 február 28-ig megmarad. Az intézkedést Gulyás Gergely jelentette be a mai kormányinfón, kiemelve, hogy az árrésstop továbbra is fontos eszköz az infláció mérséklésében. A árréscsökkentés fenntartását a Magyar Nemzeti Bank adatai is alátámasztják – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Fotó: Mirkó István

Új élelmiszerek decembertől

A kormányinfón elhangzottak szerint decembertől 14 új élelmiszer kerül az érintett termékek listájára. A bővítés célja, hogy tovább fékezze az árnövekedést, és szélesebb fogyasztói kör számára biztosítson olcsóbb élelmiszereket.

A bővülő lista elemei között szerepel marha fehérpecsenye, marhafelsál, sertésmájas és sertésmájkrém, félkemény sajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma, körte, szilva, szőlő, fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika és bébiétel.

Infláció elleni eszköz

Gulyás szerint az intézkedés bizonyítottan csökkenti az árakat vagy lassítja azok növekedését, így közvetlenül hozzájárul az infláció mérsékléséhez. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a árréscsökkentés fenntartása a magyar családok védelmét szolgálja az élelmiszerárak változásával szemben.