Újabb élelmiszerekre terjeszti ki az árrésstopot a kormány – mutatjuk, melyekre!

Gulyás Gergely szerint az árréscsökkentés 2026 februárjáig fenntartható, decembertől 14 új élelmiszer kerül a kedvezményes termékek közé.
Gulyás Gergely

Az árréscsökkentés a kormány döntése értelmében 2026 február 28-ig megmarad. Az intézkedést Gulyás Gergely jelentette be a mai kormányinfón, kiemelve, hogy az árrésstop továbbra is fontos eszköz az infláció mérséklésében. A árréscsökkentés fenntartását a Magyar Nemzeti Bank adatai is alátámasztják – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Kormányinfó, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, GulyásGergely, VitályosEszter, 2025.10.30.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Fotó: Mirkó István

Új élelmiszerek decembertől

A kormányinfón elhangzottak szerint decembertől 14 új élelmiszer kerül az érintett termékek listájára. A bővítés célja, hogy tovább fékezze az árnövekedést, és szélesebb fogyasztói kör számára biztosítson olcsóbb élelmiszereket.

Gulyás Gergely: 14 új termék kerül az árréscsökkentett listára

A bővülő lista elemei között szerepel marha fehérpecsenye, marhafelsál, sertésmájas és sertésmájkrém, félkemény sajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma, körte, szilva, szőlő, fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika és bébiétel.

Infláció elleni eszköz

Gulyás szerint az intézkedés bizonyítottan csökkenti az árakat vagy lassítja azok növekedését, így közvetlenül hozzájárul az infláció mérsékléséhez. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a árréscsökkentés fenntartása a magyar családok védelmét szolgálja az élelmiszerárak változásával szemben.

 

