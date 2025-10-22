Gulyás Gergely: 1956 bizonyította, hogy a magyar nemzet ereje nem ismer határokat

1956 forradalma és szabadságharca a XX. század egyik legnagyszerűbb magyar nemzeti teljesítménye volt; akkor mindenhol, ahol magyarok éltek, kiálltak a forradalom mellett – mondta Gulyás Gergely szerdán Székelyudvarhelyen, az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

Gulyás Gergely Marosvásárhelyen

Fotó: Facebook

A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy értékelte: az erdélyiek, felvidékiek, kárpátaljaiak és a délvidékiek kiállása a legnagyszerűbb bizonyítéka a nemzeti összetartozás és szabadságszeretet önzetlenségének. A forradalom anyaországi győzelme ugyanis nem jelentette volna az Erdélyt elnyomó román kommunista diktatúra bukását, mégis

a nemzet többségének szabadsága azoknak az erdélyi, székelyföldi magyaroknak is fontos volt, akik maguk is tudták, nem fognak részesedni belőle”

– magyarázta. Gulyás Gergely szerint az azonos hangra hangolt hangvillák rezonálásához hasonlóan az 1956-os forradalom egyszerre szólította meg és forrasztotta egységbe a szabadságszerető magyar lelkeket, annak bizonyítékaként, hogy

a magyar nemzeti teljesítmények több mint egy évszázada már nem köthetőek államhatárokhoz.

Felidézte: Brassóban megalakult az Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége, Sepsiszentgyörgyön létrejött a Székely Ifjak Társasága, Nagyváradon pedig a szabadságra vágyó ifjak szervezetét hozták létre. Bár 1956 forradalma Erdélyben csak beteljesületlen remény maradt, a román diktatúra ezért is kegyetlenül lesújtott, 1958 és 1961 között több száz diákot hurcoltak meg csak ezen szervezetekkel összefüggésben, '56 és '63 között politikai okokból több mint 25 ezer embert tartóztattak le Erdélyben - sorolta.

A nagy magyar ügyek mind közös ügyeink

„A mai napig nem tudjuk a kivégzések pontos számát, mindmáig nem tisztázott az sem, hogy hányan és miként haltak meg a börtönökben és a kényszermunkatáborokban, és az sem, merre várják a feltámadást. Erdély szörnyű árat fizetett a kommunista diktatúrában az anyaország forradalmával való szolidaritásért és a magyar megmaradás vágyáért” – összegezte Gulyás Gergely.