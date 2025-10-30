Hírlevél

árak

Gulyás Gergely bejelentést tett az árrésstopról – ezt önnek is tudnia kell

1 órája
Harmadszor hosszabítja meg a kormány a tavasszal bevezetett árrésstopot – jelentette be Gulyás Gergely. A miniszter a Kormányinfón jelezte, hogy az árrésstopban érintett élelmiszerek köre 14 termékkel bővül.
A kormány február 28-ig meghosszabbítja az árrésstopot – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón közölte,

 az érintett élelmiszerek köre 14 termékkel bővül. 

Hozzátette, hogy a SZÉP-kártyákon megmaradt összeg december 1-től felhasználható lesz hideg élelmiszerek vásárlására.

Ismert, a kormány tavasszal döntött úgy, hogy számos termékre árrésstopot vezet be, 

a kifejezetten az árak csökkenését célzó eszköz alkalmazását most már haramadszorra hosszabbítják meg. 

Az árrésstop eredetileg az élelmiszerekre vonatkozott, de májusban háztartási árrésstop formájában kiterjesztették a nem élelmiszer jellegű termékekre is. 

 

