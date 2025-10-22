Gulyás Gergely: Brüsszel háborús tervei ellentétesek Magyarország érdekével – elindult az aláírásgyűjtés

Gulyás Gergely közösségi oldalán hangsúlyozta: az elmúlt hetek brüsszeli döntései súlyosan sértik Magyarország érdekeit. A miniszter szerint az Európai Unió olyan irányba mozdult el, amely tovább fokozná a fegyverszállításokat Ukrajnába, miközben az Egyesült Államok a fegyvereket gyártatná, de ezek költségeit Európára hárítaná.
Ezzel párhuzamosan az újjáépítés anyagi terheit is az európai országokra szeretnék terhelni, az USA részvétele nélkül.
Gulyás arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel fel akarja gyorsítani Ukrajna uniós csatlakozását is, amit Magyarország nem tart az ország érdekeivel összeegyeztethetőnek. A kormány ezért indította el az aláírásgyűjtést, hogy világos társadalmi támogatottsággal léphessen fel a brüsszeli háborús irányvonallal szemben.
Fegyverszállítás, újjáépítési költségek és EU-tagság – mindenben más irányt követne Magyarország
A miniszter szerint tarthatatlan, hogy Európa fizessen amerikai fegyverekért, amelyeket Ukrajnának szánnak, miközben a magyar álláspont kezdettől fogva az, hogy ez nem Magyarország háborúja. Gulyás kiemelte: Magyarország humanitárius formában segítette Ukrajnát, de nem vállalhat szerepet fegyverszállításokban. Az újjáépítési költségek ráterhelése Európára szintén elfogadhatatlan, főként úgy, hogy az USA nem kíván érdemben részt venni benne. Az uniós csatlakozás felgyorsítása pedig szerinte újabb gazdasági és politikai kockázatokat hordoz.
Ezért fontos, hogy a kormánynak legyen meg az a támogatottsága, hogy sikerrel védhesse meg a magyar érdekeket, hogy ne vonódjunk be a háborúba”
– fogalmazott Gulyás Gergely. Hozzátette, Európának elsősorban saját versenyképessége megerősítésére kellene koncentrálnia, mivel az elmúlt két és fél év hibás szankciós politikája komoly gazdasági nehézségeket idézett elő.