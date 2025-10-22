Gulyás Gergely: Brüsszel háborús tervei ellentétesek Magyarország érdekével – elindult az aláírásgyűjtés

Gulyás Gergely közösségi oldalán hangsúlyozta: az elmúlt hetek brüsszeli döntései súlyosan sértik Magyarország érdekeit. A miniszter szerint az Európai Unió olyan irányba mozdult el, amely tovább fokozná a fegyverszállításokat Ukrajnába, miközben az Egyesült Államok a fegyvereket gyártatná, de ezek költségeit Európára hárítaná.

Gulyás Gergely szerint tarthatatlan, hogy Európa fizessen amerikai fegyverekért, amelyeket Ukrajnának szánnak

Forrás: Origo

Ezzel párhuzamosan az újjáépítés anyagi terheit is az európai országokra szeretnék terhelni, az USA részvétele nélkül.

Gulyás arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel fel akarja gyorsítani Ukrajna uniós csatlakozását is, amit Magyarország nem tart az ország érdekeivel összeegyeztethetőnek. A kormány ezért indította el az aláírásgyűjtést, hogy világos társadalmi támogatottsággal léphessen fel a brüsszeli háborús irányvonallal szemben.