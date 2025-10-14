Gulyás Gergely keményen helyretette Magyar Pétert

Magyar Péternek kissé elgurult a gyógyszere. Ön szerint ez azért lehetett, merthogy a brüsszeli politikával szemben aktívan lép fel a magyar kormány, és ez esetleg az ő pártcsaládjának nem tetszik? – tette fel a kérdést a HÍRTV műsorvezetője Gulyás Gergelynek, amire a Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt válaszolta:

Biztos, hogy az ő pártcsaládjának ez nem tetszik, és hogyha bárkinek bármilyen kétsége lett volna, akkor a múlt hét után már a tekintetben sem lehet senkinek kétsége, hogy Magyar Péter egy olyan fogott ember, aki Brüsszel kitartottja, hiszen csak azért nem lehet egy közvádas ügyben vele szemben büntetőeljárást lopás miatt lefolytatni, mert a brüsszeli barátai megvédik és ezt megakadályozzák. Tehát az, hogy ez megrendelésre született, vagy pillanatnyi elmeállapot szülte az óráról órára születő kommenteket, ezt nehéz megmondani, de bármelyik lehetséges.

De amióta a Tisza Párt megalakult, nincsenek már határok. Tehát egy olyan gyűlöletkommandó alakult, ami elsősorban az online világ arctalansága mögé bújva bármilyen korábban átléphetetlennek hitt határt bármikor képes átlépni!

– hangsúlyozta a miniszter a műsorban.