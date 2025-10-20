Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij kisiskolás módjára mutogatta Trumpnak a térképeit, nem lett jó vége

Bajban a Liverpool, máris felmerült Jürgen Klopp visszatérése

Már több mint kétmillió emberhez eljutott a nemzeti konzultáció – kérdés az adórendszerről

Nagy érdeklődés övezi a legújabb Nemzeti Konzultációt, amelyben az egykulcsos adórendszer jövőjéről is véleményt kérnek. Gulyás Gergely arra kéri az embereket, mondják el álláspontjukat a közteherviselésről.
Gulyás Gergely közösségi oldalán arról számolt be, hogy már több mint kétmillió embernek kézbesítették a legújabb Nemzeti Konzultációt. A kérdőív egyik központi pontja az adórendszer jövőjére irányul: 

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely arra buzdítja az embereket, hogy mondják el a véleményüket a közteherviselés és az adórendszer kérdéseiről
Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?”

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a közteherviselés módja nemzeti jelentőségű kérdés, ezért különösen fontos, hogy minél többen kifejtsék véleményüket. A konzultáció célja a lakossági visszajelzések összegyűjtése az adórendszer jövőjéről és a közteherviselés igazságos módjairól. 

A Tisza-adó árnyékában

Az adózással kapcsolatos kérdés nem véletlenül került a nemzeti konzultáció középpontjába: a Tisza Párt több politikusa – Tarr Zoltántól a párt szakértőiig – nyíltan jelezte, hogy kormányra kerülésük esetén felszámolnák az egykulcsos jövedelemadó-rendszert, és többsávos modellt vezetnének be. A felvetés többek szerint a Bokros-csomag időszakát idézi, amely elsősorban a középrétegekre rótt többletterheket. A kormány ezért tartja szükségesnek, hogy az emberek véleményét közvetlenül kérje ki ebben a kérdésben.

