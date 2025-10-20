Már több mint kétmillió emberhez eljutott a nemzeti konzultáció – kérdés az adórendszerről

Gulyás Gergely közösségi oldalán arról számolt be, hogy már több mint kétmillió embernek kézbesítették a legújabb Nemzeti Konzultációt. A kérdőív egyik központi pontja az adórendszer jövőjére irányul:

Gulyás Gergely arra buzdítja az embereket, hogy mondják el a véleményüket a közteherviselés és az adórendszer kérdéseiről

Forrás: Origo

Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?”

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a közteherviselés módja nemzeti jelentőségű kérdés, ezért különösen fontos, hogy minél többen kifejtsék véleményüket. A konzultáció célja a lakossági visszajelzések összegyűjtése az adórendszer jövőjéről és a közteherviselés igazságos módjairól.