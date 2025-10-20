Már több mint kétmillió emberhez eljutott a nemzeti konzultáció – kérdés az adórendszerről

Gulyás Gergely közösségi oldalán arról számolt be, hogy már több mint kétmillió embernek kézbesítették a legújabb Nemzeti Konzultációt. A kérdőív egyik központi pontja az adórendszer jövőjére irányul:
Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?”
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a közteherviselés módja nemzeti jelentőségű kérdés, ezért különösen fontos, hogy minél többen kifejtsék véleményüket. A konzultáció célja a lakossági visszajelzések összegyűjtése az adórendszer jövőjéről és a közteherviselés igazságos módjairól.
A Tisza-adó árnyékában
Az adózással kapcsolatos kérdés nem véletlenül került a nemzeti konzultáció középpontjába: a Tisza Párt több politikusa – Tarr Zoltántól a párt szakértőiig – nyíltan jelezte, hogy kormányra kerülésük esetén felszámolnák az egykulcsos jövedelemadó-rendszert, és többsávos modellt vezetnének be. A felvetés többek szerint a Bokros-csomag időszakát idézi, amely elsősorban a középrétegekre rótt többletterheket. A kormány ezért tartja szükségesnek, hogy az emberek véleményét közvetlenül kérje ki ebben a kérdésben.