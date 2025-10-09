Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Percről percre
Kormányinfó

Gulyás Gergely: Népszerű az Otthon Start Program, főleg a 40 év alattiak érdeklődnek iránta – Kormányinfó ÉLŐ

Frissült:
1 órája
Olvasási idő: 2 perc

Események

3 perce
A szőlőterületek csökkenése nem országos probléma
10 perce
Nem változik a kormány álláspontja az Adria-vezetékről
11 perce
Egyre többen szeretnék, hogy Varga Judit visszatérjen
12 perce
Idegen drónokat lelőnének a magyar légtérben
24 perce
A baloldali EP-képviselők támogatják a köztörvényes bűnözőket
25 perce
A nemzeti konzultációban véleményt lehet mondani az adóemelésekről
28 perce
Gulyás: Itt az idő, hogy vezetője legyen az Európai Bizottságnak
32 perce
Két lépésben támogatja a kormány az édesanyákat
34 perce
Nagy az érdeklődés a fix 3 százalékos kkv-fejlesztési hitel iránt
36 perce
Átlagosan 33 millió forintot igényelnek az új otthont tervezők
09:26
Az Otthon Start és a kamatcsökkentés is téma lesz a Kormányinfón
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 9:30-tól beszámol a szerdai kormányülésen született legfontosabb döntésekről. Kövesse élő szöveges közvetítésünket, cikkünk frissül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
KormányinfóOtthon Start ProgramVitályos EszterGulyás Gergely
Cikkünk folyamatosan frissül11 bejegyzés

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 9:30-tól beszámol a szerdai kormányülésen született legfontosabb döntésekről. Cikkünk folyamatosan frissül.

 

10:26
October 09, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

A szőlőterületek csökkenése nem országos probléma

A kormány szerint a badacsonyi borvidéken valóban tapasztalható, hogy a szőlőültetvények helyét villák és üdülők veszik át, de ez nem jellemző az egész országra. Gulyás Gergely elmondta, hogy a kabinet legutóbbi ülésén is foglalkozott a témával, ugyanakkor jelenleg az amerikai szőlőkabóca okozta fertőzés jelenti a nagyobb veszélyt. Hozzátette: 

ha ezt nem sikerül megfékezni, akár a szőlőtőkék 30–40 százalékát is ki kellene irtani, ezért a hegyközségek támogatást és jogosítványokat kaptak a védekezésre.

 

10:18
October 09, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Nem változik a kormány álláspontja az Adria-vezetékről

A kabinet szerint továbbra is a diverzifikáció a cél, vagyis Magyarország több irányból is be tudjon szerezni kőolajat és földgázt. A kormány örül, ha az Adria-vezeték kapacitása elegendő, de nem akar egyoldalú függőséget lecserélni egy másikra, ezért az orosz energiaimport lehetőségét is fenn kívánja tartani.

10:17
October 09, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Egyre többen szeretnék, hogy Varga Judit visszatérjen

Gulyás Gergely elmondta, hogy nincsenek olyan felmérések, amelyek Varga Judit esetleges visszatérésének társadalmi megítélését vizsgálnák. Hozzátette: a kérdésben nem a fogadókészség, hanem a csatlakozási szándék hiányzik, de jövő héten személyesen is találkozik a korábbi igazságügyi miniszterrel, és megkérdezi őt erről.

10:16
October 09, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Idegen drónokat lelőnének a magyar légtérben

A kormány szerint megvan az alapja annak, hogy ha idegen drón sérti meg a magyar légteret, azt lelőjék. Ugyanakkor Gulyás Gergely közölte: az Ukrajna által emlegetett állítólagos magyar kémdrónok ügyében nincs valóságalapja az állításoknak, és nem folyik vizsgálat.

10:04
October 09, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

A baloldali EP-képviselők támogatják a köztörvényes bűnözőket

Gulyás kifejtette: az ezen a héten született brüsszeli döntések azt mutatják, hogy 

az Európai Parlament képviselőinek többsége készen áll akár köztörvényes bűnözők támogatására is. 

Korábban köztörvényes bűncselekményekért vádolt képviselők mentelmi jogát felfüggesztették, ezzel szemben kedden Magyar Péter mentelmi jogát fenntartották. Ezt a visszaélést a magyar kormány elfogadhatatlannak tartja, ráadásul Magyar Péter esetében – aki korábban azt ígérte, lemond a mentelmi jogáról – nevetséges is, tette hozzá. 

10:03
October 09, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

A nemzeti konzultációban véleményt lehet mondani az adóemelésekről

A miniszter elmondta, a magyar Posta már 1 300 000 háztartásba kézbesítette a nemzeti konzultációs íveket. Gulyás Gergely kiemelte: a konzultáció remek lehetőség arra, hogy a magyar emberek véleményt mondjanak az adórendszer tervezett átalakításáról, amelyet a Tisza Párt tervez kormányra kerülése esetén. 

A Tisza Párt adóemelési tervei is azt mutatják, hogy szükség van a társadalmi vitára a közteherviselés kérdésében 

– mondta. 

10:01
October 09, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gulyás: Itt az idő, hogy vezetője legyen az Európai Bizottságnak

Európa versenyképességének hanyatlásáról szólva a miniszter kifejtette: nem kérdés, hogy Európa érdeke az lenne, hogy Ursula von der Leyen helyett új bizottsági elnök, illetve új Európai Bizottsági elnököt válasszanak. A kontinens hagyatló versenyképessége és az Egyesült Államokkal megkötött, kedvezőtlen kereskedelmi megállapodás mind ezt támasztja alá - mondta Gulyás Gergely. 

09:56
October 09, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Két lépésben támogatja a kormány az édesanyákat

Gulyás Gergely fontos lépésnek nevezte a családpolitika vonatkozásában, hogy október 1-től a háromgyermekes magyar anyák, január 1-től pedig a kétgyermekes édesanyáknak is a teljes szja-mentességet igénybe lehet venni. 

09:54
October 09, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Nagy az érdeklődés a fix 3 százalékos kkv-fejlesztési hitel iránt

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kis- és középvállalkozások számára elérhetővé tett, fix 3 százalékos fejlesztési hitelek folyósítása a Kavosszal együttműködésben történik. Az első időszakban erre is nagy érdeklődést tapasztaltak.

Gulyás Gergely hozzáátette, hogy a minimálbér-emeléssel kapcsolatban folynak az egyeztetések a munkavállalók és a munkaadói szervezetek között. 

09:52
October 09, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Átlagosan 33 millió forintot igényelnek az új otthont tervezők

Gulyás Gergely azzal kezdte az eseményt, hogy a kormány számára kiemelten fontos, hogy a hitelezés és az otthonteremés elinduljon. Ezért vezették be mindkét vonatkozásban a fix 3 százalékos hitelt. Közel napi ezer hiteligénylés érkezett be a bankokhoz az első napokban.

Az igényelt hitelek átlagosa összege 33 millió forint. Eddig mintegy 400 milliárd forintra adtak be hitelkérelmet. A kérelmezők több mint 80 százaléka 40 év alatti, átlagéletkoruk 34 év. Az igénylések mintegy harmada a fővárost és térségét érinti, a fennmaradó kétharmad vidékről érkezett be. A hiteligénylések 10 százalékban vonatkoznak új építésű ingatlanokra 

– sorolta a miniszter.


 

09:26
October 09, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Az Otthon Start és a kamatcsökkentés is téma lesz a Kormányinfón

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter - más témák mellett - érinti majd az Otthon Start Program eddigi eredményeit, a fix 3 százalékos kisvállalkozói hitel részleteit, valamint a háromgyermekes édesanyák szja-mentességét is a Kormányinfón.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!