Gulyás Gergely: Népszerű az Otthon Start Program, főleg a 40 év alattiak érdeklődnek iránta – Kormányinfó ÉLŐ

A kormány szerint a badacsonyi borvidéken valóban tapasztalható, hogy a szőlőültetvények helyét villák és üdülők veszik át, de ez nem jellemző az egész országra. Gulyás Gergely elmondta, hogy a kabinet legutóbbi ülésén is foglalkozott a témával, ugyanakkor jelenleg az amerikai szőlőkabóca okozta fertőzés jelenti a nagyobb veszélyt. Hozzátette:
ha ezt nem sikerül megfékezni, akár a szőlőtőkék 30–40 százalékát is ki kellene irtani, ezért a hegyközségek támogatást és jogosítványokat kaptak a védekezésre.
A kabinet szerint továbbra is a diverzifikáció a cél, vagyis Magyarország több irányból is be tudjon szerezni kőolajat és földgázt. A kormány örül, ha az Adria-vezeték kapacitása elegendő, de nem akar egyoldalú függőséget lecserélni egy másikra, ezért az orosz energiaimport lehetőségét is fenn kívánja tartani.
Gulyás Gergely elmondta, hogy nincsenek olyan felmérések, amelyek Varga Judit esetleges visszatérésének társadalmi megítélését vizsgálnák. Hozzátette: a kérdésben nem a fogadókészség, hanem a csatlakozási szándék hiányzik, de jövő héten személyesen is találkozik a korábbi igazságügyi miniszterrel, és megkérdezi őt erről.
A kormány szerint megvan az alapja annak, hogy ha idegen drón sérti meg a magyar légteret, azt lelőjék. Ugyanakkor Gulyás Gergely közölte: az Ukrajna által emlegetett állítólagos magyar kémdrónok ügyében nincs valóságalapja az állításoknak, és nem folyik vizsgálat.
Gulyás kifejtette: az ezen a héten született brüsszeli döntések azt mutatják, hogy
az Európai Parlament képviselőinek többsége készen áll akár köztörvényes bűnözők támogatására is.
Korábban köztörvényes bűncselekményekért vádolt képviselők mentelmi jogát felfüggesztették, ezzel szemben kedden Magyar Péter mentelmi jogát fenntartották. Ezt a visszaélést a magyar kormány elfogadhatatlannak tartja, ráadásul Magyar Péter esetében – aki korábban azt ígérte, lemond a mentelmi jogáról – nevetséges is, tette hozzá.
A miniszter elmondta, a magyar Posta már 1 300 000 háztartásba kézbesítette a nemzeti konzultációs íveket. Gulyás Gergely kiemelte: a konzultáció remek lehetőség arra, hogy a magyar emberek véleményt mondjanak az adórendszer tervezett átalakításáról, amelyet a Tisza Párt tervez kormányra kerülése esetén.
A Tisza Párt adóemelési tervei is azt mutatják, hogy szükség van a társadalmi vitára a közteherviselés kérdésében
– mondta.
Európa versenyképességének hanyatlásáról szólva a miniszter kifejtette: nem kérdés, hogy Európa érdeke az lenne, hogy Ursula von der Leyen helyett új bizottsági elnök, illetve új Európai Bizottsági elnököt válasszanak. A kontinens hagyatló versenyképessége és az Egyesült Államokkal megkötött, kedvezőtlen kereskedelmi megállapodás mind ezt támasztja alá - mondta Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely fontos lépésnek nevezte a családpolitika vonatkozásában, hogy október 1-től a háromgyermekes magyar anyák, január 1-től pedig a kétgyermekes édesanyáknak is a teljes szja-mentességet igénybe lehet venni.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kis- és középvállalkozások számára elérhetővé tett, fix 3 százalékos fejlesztési hitelek folyósítása a Kavosszal együttműködésben történik. Az első időszakban erre is nagy érdeklődést tapasztaltak.
Gulyás Gergely hozzáátette, hogy a minimálbér-emeléssel kapcsolatban folynak az egyeztetések a munkavállalók és a munkaadói szervezetek között.
Gulyás Gergely azzal kezdte az eseményt, hogy a kormány számára kiemelten fontos, hogy a hitelezés és az otthonteremés elinduljon. Ezért vezették be mindkét vonatkozásban a fix 3 százalékos hitelt. Közel napi ezer hiteligénylés érkezett be a bankokhoz az első napokban.
Az igényelt hitelek átlagosa összege 33 millió forint. Eddig mintegy 400 milliárd forintra adtak be hitelkérelmet. A kérelmezők több mint 80 százaléka 40 év alatti, átlagéletkoruk 34 év. Az igénylések mintegy harmada a fővárost és térségét érinti, a fennmaradó kétharmad vidékről érkezett be. A hiteligénylések 10 százalékban vonatkoznak új építésű ingatlanokra
– sorolta a miniszter.
