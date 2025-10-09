Gulyás Gergely: Népszerű az Otthon Start Program, főleg a 40 év alattiak érdeklődnek iránta – Kormányinfó ÉLŐ

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kis- és középvállalkozások számára elérhetővé tett, fix 3 százalékos fejlesztési hitelek folyósítása a Kavosszal együttműködésben történik. Az első időszakban erre is nagy érdeklődést tapasztaltak.

Gulyás Gergely hozzáátette, hogy a minimálbér-emeléssel kapcsolatban folynak az egyeztetések a munkavállalók és a munkaadói szervezetek között.