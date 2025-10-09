Nem várt helyről érkezett a megoldás a Tisza Párt problémáinak azonnali kezelésére

Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely kifejtette a csütörtöki Kormányinfón, hogy a Tisza Párt vezetői és politikusai folyamatosan valótlan állításokat tesznek: korábban 2000 ügynökről beszéltek, majd az internet letiltásáról, milliárdos mesterséges intelligencia-beszerzésekről, kémtollról és katonai kémszoftverről, most pedig arról, hogy beépített emberek okozták az adatszivárgást.
„Ez nem nemzetbiztonsági ügy, hanem orvosi”
A miniszter kifejtette továbbá, hogy a Tisza Párt vezetőinek kijelentései között már olyan elemek is vannak, amelyek messze túlmutatnak a realitáson. Hozzátette, hogy a párt tagjai a saját adataikat nem tudják megvédeni, és a saját hibáikat próbálják összeesküvés-elméletekkel leplezni – derül ki Deák Dániel, a XI. Század vezető elemzőjének videójából.
Ezek mind hazugságok. Ezek egy része túl van a normalitás határán, ezért mondom, hogy ennek a kezelése az nem nemzetbiztonsági kezelést, hanem orvost igényel”
– mondta a miniszter.