Rendkívüli

Kemény kijelentés: Zelenszkij elvesztette a józan eszét

Gulyás Gergely

Nem várt helyről érkezett a megoldás a Tisza Párt problémáinak azonnali kezelésére

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza Párt állításai nemcsak valótlanok, hanem túlmutatnak a normalitás határán is – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője által közzétett bejegyzés szerint Gulyás Gergely úgy vélte: a történtek nem nemzetbiztonsági, hanem inkább orvosi kezelést igényelnek.
Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely kifejtette a csütörtöki Kormányinfón, hogy a Tisza Párt vezetői és politikusai folyamatosan valótlan állításokat tesznek: korábban 2000 ügynökről beszéltek, majd az internet letiltásáról, milliárdos mesterséges intelligencia-beszerzésekről, kémtollról és katonai kémszoftverről, most pedig arról, hogy beépített emberek okozták az adatszivárgást. 

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely szerint Magyar Péter és a Tisza Párt politikai olyan kijelentéseket tesznek, amik túlmutatnak a normalitás határain.
Fotó: Kisbenedek Attila / MTI
Léket kapott a Tisza-app – Magyar Péterék eleinte tagadták, de kénytelenek voltak beismerni

„Ez nem nemzetbiztonsági ügy, hanem orvosi”

A miniszter kifejtette továbbá, hogy a Tisza Párt vezetőinek kijelentései között már olyan elemek is vannak, amelyek messze túlmutatnak a realitáson. Hozzátette, hogy a párt tagjai a saját adataikat nem tudják megvédeni, és a saját hibáikat próbálják összeesküvés-elméletekkel leplezni – derül ki Deák Dániel, a XI. Század vezető elemzőjének videójából.

Ezek mind hazugságok. Ezek egy része túl van a normalitás határán, ezért mondom, hogy ennek a kezelése az nem nemzetbiztonsági kezelést, hanem orvost igényel” 

– mondta a miniszter.

 

