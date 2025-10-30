A miniszter elárulta, Orbán Viktor mikor találkozik Donald Trumppal 

Hírlevél

A magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök vendége lesz november 7-én a washingtoni Fehér Házban. A találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimeneteléről is tárgyalnak – közölte Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára november 7-én kerül sor, erősítette meg Gulyás Gergely. A miniszter elmondta: hosszabb ideje folynak a találkozó előkészületei. „A cél az, hogy az egyeztetés a magyar-amerikai kapcsolatok és a magyar gazdaság szempontjából is eredményes legyen, ezért energetikai, hadiipari, gazdasági, pénzügyi együttműködésről szóló megállapodásokat fogadnak majd el.”

Kormányinfó, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, GulyásGergely, VitályosEszter, 2025.10.30.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, 2025. október 30-án (Fotó: Mirkó István)

Gulyás Gergely hozzátette:

A találkozó arra is lehetőséget ad, hogy a két vezető a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen, és azt is meghatározzák, hogy mi az a menetrend, amely elvezethet az amerikai-orosz találkozóig és ezen keresztül az orosz-ukrán béke megállapodásig.”

Mutatjuk a ma reggeli Kormányinfó legfontosabb mondatait

Hozzátette: örülnek annak, hogy a tervezett békecsúccsal kapcsolatban egyetlen ügyben nincs vita: hogy a helyszín Budapest lesz – jelezte Gulyás Gergely.

 

