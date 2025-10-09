Gulyás Gergely: Az Otthon Start a legsikeresebb hitelprogram a rendszerváltás óta

A miniszter elmondta, a kormány számára kiemelt fontosságú, hogy a hitelezés meginduljon, mind a gazdasági növekedés, mind az otthonteremtés támogatása szempontjából. Ezért vezették be a fix 3 százalékos Otthon Start Programot, amely a rendszerváltozás óta a legsikeresebb hitelprogram - jelezte.
Az első három hétben átlagosan napi közel ezer hiteligénylést regisztráltak, és már pozitív hitelbírálatok is vannak. Az átlagos hiteligénylés összege 33 millió forint, körülbelül 380-400 milliárd forint az a hitelösszeg, amelyre eddig igénylések érkeztek.
Közölte, az igénylők több mint 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év.
A miniszter arra is kitért, hogy a gazdaság dinamizálásához a vállalkozásoknak is szükségük van kedvező hitelre, ennek jegyében a miniszterelnök és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke abban állapodott meg, hogy
mostantól a magyar vállalkozások számára is elérhető a fix 3 százalékos hitel.
A minimálbér-emeléssel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata, hogy közreműködjön a munkáltatók és munkavállalók közötti tárgyalások koordinálásában.