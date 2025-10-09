Gulyás Gergely: Az Otthon Start a legsikeresebb hitelprogram a rendszerváltás óta

A miniszter elmondta, a kormány számára kiemelt fontosságú, hogy a hitelezés meginduljon, mind a gazdasági növekedés, mind az otthonteremtés támogatása szempontjából. Ezért vezették be a fix 3 százalékos Otthon Start Programot, amely a rendszerváltozás óta a legsikeresebb hitelprogram - jelezte.

Fix 3 százalékos lakáshitel: extra kedvezményeket nyújtanak a bankok (Fotó: Shutterstock)

Az első három hétben átlagosan napi közel ezer hiteligénylést regisztráltak, és már pozitív hitelbírálatok is vannak. Az átlagos hiteligénylés összege 33 millió forint, körülbelül 380-400 milliárd forint az a hitelösszeg, amelyre eddig igénylések érkeztek.

Közölte, az igénylők több mint 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év.