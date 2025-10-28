Döntött a kormány: új otthontámogatás indul

Újabb segítség a magyar családoknak

Az otthontámogatás a CSOK Plusz és az Otthon Start program után újabb eszköze annak, hogy minél több magyar család juthasson saját lakáshoz. A kormány célja, hogy a közszolgálatban dolgozók ne csak a nemzetért, hanem saját otthonuk biztonságáért is nyugodtan dolgozhassanak.