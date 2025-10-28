Döntött a kormány: új otthontámogatás indul

A kormány újabb lépéssel segíti a közszolgálatban dolgozó családokat az otthonteremtésben. Az évente egymillió forintos támogatás már meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakás önerejére is felhasználható – jelentette be közösségi oldalán Gulyás Gergely.
Döntött a kormány: 2026. január 1-jétől elindul az új otthontámogatási program, amely a közszolgálatban dolgozóknak nyújt jelentős segítséget a saját otthon megszerzéséhez. Az évi nettó egymillió forintos támogatás az orvosok, ápolók, rendőrök, katonák, tanárok és más közszolgálati dolgozók számára lesz elérhető.
Az évi nettó egymillió forintos támogatás kétféleképpen használható fel:
- a már meglévő lakáshitel törlesztésére, vagy
- egy új lakáshitel önerőjének a kifizetésére.
Újabb segítség a magyar családoknak
Az otthontámogatás a CSOK Plusz és az Otthon Start program után újabb eszköze annak, hogy minél több magyar család juthasson saját lakáshoz. A kormány célja, hogy a közszolgálatban dolgozók ne csak a nemzetért, hanem saját otthonuk biztonságáért is nyugodtan dolgozhassanak.
