Gulyás Gergely helyretette a tiszás szakértőt

Kármán András, az újabban már a nyugdíjakat is megadóztatni akaró Tisza Párt gazdasági szakértője azért kritizálja a kormányt, mert a magyar gazdaság a harmadik negyedévben éves összehasonlításban 0,6 százalékkal növekedett, az előző negyedévhez mérten stagnált – reagált Gulyás Gergely a Magyar Pétert erősítő közgadász szavaira reagálva.
A Miniszterlnökséget vezető miniszter azt írta, Kármán András nagyon jól tudja, hogy a háború blokkolja a gazdaságot. A szomszédos Ausztriában két egymást követő évben csökkent a gazdaság, amire sosem volt példa a világháború óta. Hangsúlyozta, ettől még a kormány valamennyi gazdasági célkitűzését meg fogja valósítani. 

Leszögezte,

 tiszás adóemelés és nyugdíjadóztatás helyett béremeléseket, nyugdíjemelést, két- és háromgyermekes édesanyák adómentességét, családi adókedvezmény megduplázását, fix 3%-os Otthon Start hitelt, fegyverpénzt, kis- és közepes vállalkozásokat támogatja a kormány.

A miniszter egyértelművé tette, semmilyen vállalásukat nem adják fel, minden ígéretüket valóra váltják. 

Nem emelünk adót, nem finanszírozzuk a háborút. Mindeközben Magyarország erején felül vesz részt a béketeremtésben és ha lesz béke, lesz újra dinamikus növekedés is –

közölte Gulyás Gergely.

 

