Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Percről percre
Kormányinfó

Orbán Viktor Washingtonba látogat, hogy Budapestre hozza Trump és Putyin elnököket – Kormányinfó ÉLŐ

Frissült:
47 perce
Olvasási idő: 2 perc

Események

19 perce
Folyik a nyomozás a Mol finomítójában történt robbanás ügyében
22 perce
Megduplázza a kormány a nevelőszülői hálózat támogatását
26 perce
Gulyás: A kormány azon dolgozik, hogy Budapesten legyen a békecsúcs
29 perce
Orbán Viktor Washingtoba látogat, Donald Trump fogadja
31 perce
Mindenki megkapja a nemzeti konzultációs kérdőívet ezen a héten
44 perce
Szentkirályi Alexandra szerint „rohadt ciki” Karácsony Gergely nyafogása
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő beszámol a szerdai kormányülésen született fontos döntésekről, érintve a napi politika és a közélet legfontosabb kérdéseit is. Kövesse az Origón élőben, cikkünk frissül!
Link másolása
Vágólapra másolva!
KormányinfóVitályos EszterGulyás GergelyMagyar PéterFővárosi Közgyűlés
Cikkünk folyamatosan frissül6 bejegyzés

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő beszámol a szerdai kormányülésen született fontos döntésekről. Kövesse élőben az eseményt, cikkünk frisül.

 

08:23
October 30, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Folyik a nyomozás a Mol finomítójában történt robbanás ügyében

A Mol százhalombattai olajfinomítójában történt robbanásról szólva elmondta: a nyomozás jelenleg is tart, ezért egyelőre nem tud konkrétumokkal szolgálni. A kormány felhatalmazta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a tárgyalásokra a Mol Zrt. vezetésével, hogy az olajtársaság ne áremelésekkel kompenzálja a robbanás miatt szűkült lehetőségeit a nyersanyagfeldolgozás terén.

08:19
October 30, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Megduplázza a kormány a nevelőszülői hálózat támogatását

A szerdai kormányülésen döntöttek továbbá arról is, hogy a SZÉP kártyákon megmaradt összegeket hideg élelmiszerek vásárlására lehessen fordítani 2026 április végéig. A kormány emellett 15 százalékos béremelésről döntött a közszférában dolgozók számára. 

A kormány lépéseket tesz annak érdekében, hogy érdemben javítson a nevelőszülői hálózat hatékonyságán, ezért a hálózatra fordított összegeket duplájára emelik. 
Meg kívánják adni a lehetőséget az intézetben nevelkedő gyermekek számára, hogy családoknál, nevelőszülőknél nőhessenek fel – hangsúlyozta. 

08:15
October 30, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gulyás: A kormány azon dolgozik, hogy Budapesten legyen a békecsúcs

A miniszter kitért arra, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget ad a béketárgyalások menetrendjének meghatározásáról, amely elnvezethet az amerikai-orosz csúcstalálkozóhoz, illetve a békéhez Ukrajnában. Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy a békecsúcs helyszíne Budapest lesz, ezért a kormány mindent megtesz, és ezért is kiemelt jelentőségű Orbán Viktor november 7-i washingtoni látogatása – fogalmazott. 

08:13
October 30, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor Washingtoba látogat, Donald Trump fogadja

Gulyás Gergely elmondta: Orbán Viktor november 7-én Washingtonba látogat, ahol Donald Trump amerikai elnök vendége lesz. A miniszterelnök amerikai látogatása az energetikai, a hadiipari, a gazdasági együttműködés bővítéséről szó majd, az egyeztetések már megkezdődtek. 

08:10
October 30, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Mindenki megkapja a nemzeti konzultációs kérdőívet ezen a héten

Gulyás Gergely a sajtótájékoztató kezdetén elmondta, a Kormányinfó korai időpontot az indokolja, hogy a Fidesz különféle döntéshozó testületei üléseznek a nap folyamán.

Kiemelte, hogy a közteherviselésről és az adókról szóló nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése ezen a héten befejeződik. 

07:58
October 30, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szentkirályi Alexandra szerint „rohadt ciki” Karácsony Gergely nyafogása

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Közgyűlés szerdai ülése után egyetértett Karácsony Gergely főpolgármesterrel abban, hogy „rohadt ciki”, hogy a főváros vezetése folyamatosan Budapest pénzügyi helyzetére panaszkodik. 
Szentkirályi szerint a Budapest Brand eközben „haveri alapon” havi 250 ezer forintért bérelt parkolóhelyet a Kempinski Hotelnél, ami csak a jéghegy csúcsa.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!