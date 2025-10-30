Orbán Viktor Washingtonba látogat, hogy Budapestre hozza Trump és Putyin elnököket – Kormányinfó ÉLŐ

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő beszámol a szerdai kormányülésen született fontos döntésekről. Kövesse élőben az eseményt, cikkünk frisül.
Folyik a nyomozás a Mol finomítójában történt robbanás ügyében
A Mol százhalombattai olajfinomítójában történt robbanásról szólva elmondta: a nyomozás jelenleg is tart, ezért egyelőre nem tud konkrétumokkal szolgálni. A kormány felhatalmazta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a tárgyalásokra a Mol Zrt. vezetésével, hogy az olajtársaság ne áremelésekkel kompenzálja a robbanás miatt szűkült lehetőségeit a nyersanyagfeldolgozás terén.
Megduplázza a kormány a nevelőszülői hálózat támogatását
A szerdai kormányülésen döntöttek továbbá arról is, hogy a SZÉP kártyákon megmaradt összegeket hideg élelmiszerek vásárlására lehessen fordítani 2026 április végéig. A kormány emellett 15 százalékos béremelésről döntött a közszférában dolgozók számára.
A kormány lépéseket tesz annak érdekében, hogy érdemben javítson a nevelőszülői hálózat hatékonyságán, ezért a hálózatra fordított összegeket duplájára emelik.
Meg kívánják adni a lehetőséget az intézetben nevelkedő gyermekek számára, hogy családoknál, nevelőszülőknél nőhessenek fel – hangsúlyozta.
Gulyás: A kormány azon dolgozik, hogy Budapesten legyen a békecsúcs
A miniszter kitért arra, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget ad a béketárgyalások menetrendjének meghatározásáról, amely elnvezethet az amerikai-orosz csúcstalálkozóhoz, illetve a békéhez Ukrajnában. Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy a békecsúcs helyszíne Budapest lesz, ezért a kormány mindent megtesz, és ezért is kiemelt jelentőségű Orbán Viktor november 7-i washingtoni látogatása – fogalmazott.
Orbán Viktor Washingtoba látogat, Donald Trump fogadja
Gulyás Gergely elmondta: Orbán Viktor november 7-én Washingtonba látogat, ahol Donald Trump amerikai elnök vendége lesz. A miniszterelnök amerikai látogatása az energetikai, a hadiipari, a gazdasági együttműködés bővítéséről szó majd, az egyeztetések már megkezdődtek.
Mindenki megkapja a nemzeti konzultációs kérdőívet ezen a héten
Gulyás Gergely a sajtótájékoztató kezdetén elmondta, a Kormányinfó korai időpontot az indokolja, hogy a Fidesz különféle döntéshozó testületei üléseznek a nap folyamán.
Kiemelte, hogy a közteherviselésről és az adókról szóló nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése ezen a héten befejeződik.
