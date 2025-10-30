Orbán Viktor Washingtonba látogat, hogy Budapestre hozza Trump és Putyin elnököket – Kormányinfó ÉLŐ

A szerdai kormányülésen döntöttek továbbá arról is, hogy a SZÉP kártyákon megmaradt összegeket hideg élelmiszerek vásárlására lehessen fordítani 2026 április végéig. A kormány emellett 15 százalékos béremelésről döntött a közszférában dolgozók számára.

A kormány lépéseket tesz annak érdekében, hogy érdemben javítson a nevelőszülői hálózat hatékonyságán, ezért a hálózatra fordított összegeket duplájára emelik.

Meg kívánják adni a lehetőséget az intézetben nevelkedő gyermekek számára, hogy családoknál, nevelőszülőknél nőhessenek fel – hangsúlyozta.