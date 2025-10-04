Hírlevél

Rendkívüli

Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

Gulyás Márton

Kínos pillanat: Gulyás Márton arca mindent elárult a Merkel-interjúban

Pogrányi Lovas Miklós egy humoros képet osztott meg a Facebookon Angela Merkel Partizán-interjújából. A fotón Gulyás Márton látható, aki nem tűnik elégedettnek azzal, amit a volt német kancellár mondott. Pogrányi szerint ironikus, hogy „Soros pénzéből” Merkel Orbán mellett kampányolhatott.
Gulyás MártonSorosAngela Merkel

Pogrányi Lovas Miklós közösségi oldalán osztott meg egy humoros fotót a Partizán Angela Merkellel készült interjújából. A képen Gulyás Márton arca látható, amelyen nem éppen az elégedettség tükröződik.

Gulyás
Gulyás Márton arca mindent elárult. Forrás: Partizán YouTube

„Az arcod, mikor…”

A kommentár sem maradt el: Pogrányi azt írta a képhez –

Az arcod, mikor rájössz, hogy Angela Merkel a te műsorodban kampányol Orbán mellett – Soros pénzéből.”

A bejegyzés gyorsan nagy figyelmet kapott, sokak szerint találóan ragadja meg a helyzet iróniáját.

Merkel szavai és Gulyás reakciója

Angela Merkel az interjúban több olyan megjegyzést tett, amely közel állt a magyar kormány álláspontjához. Pogrányi humoros megjegyzése szerint éppen ez az, amitől Gulyás Márton reakciója annyira beszédesnek tűnt.

Politikai szatíra a közösségi médiában

A közösségi médiában gyakran kapnak új lendületet kiragadott politikai pillanatok. Pogrányi bejegyzése is jól mutatja, hogy egyetlen arckifejezésből és egy csípős kommentből mém születhet, amely sokszor többet mond, mint egy hosszú elemzés.

 

