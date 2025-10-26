Gulyás Márton megpróbálta felkérdezni Menczer Tamást, de az kudarcba fulladt – videó

– Mennyire méltó a forradalom emlékezetéhez az, hogy a forradalom előestéjén a KESMA tulajdonában lévő megyei napilapok gyakorlatilag a rákosista propagandát meghazudtoló vagy meghaladó módon emlékeztek meg az önök politikai ellenfeléről, Magyar Péterről, láncos kutyaként ábrázolva őt? – szegezte a kérdést Gulyás Márton a kormánypártok kommunikációs igazgatójához. Menczer Tamás az interjúrészletet közösségi oldalára töltötte fel, amelybe aláhúzta: a napilapok helyesen jártak el, mert Magyar Péter egy fogott, irányított ember.

Magyar Péter miatt próbálta kérdőre vonni a Gulyás Márton Menczer Tamást, de az velős választ adott (Forrás: Facebook)

Partizán vezetője próbált belekötni Menczer Tamás válaszába, de ő rámutatott: szerinte az a kérdés, hogy az erős kép helyes-e, van-e igazságtartalma, igazság-e az, amit mutat.

És ez igazságot mutat. Ez az ember egy fogott ember, ha úgy tetszik, pórázon irányítják, és a póráz valakinek a kezében van. Akinek a kezében van, azok Brüsszelben vannak, elsősorban Weber kezében van. Egy fogott ember, akit irányítanak. Ha ezt bemutatták, helyesen tették

– fogalmazott.