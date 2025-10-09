Hírlevél

Rendkívüli

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

gyermekvédelem

Milliárdokat különített el gyermekvédelemre a kormány

A kormány jelentős összeget, 17 milliárd forintot juttat a gyermekvédelmi ágazatnak. Gulyás Gergely szerint a támogatás a modernizációt és a béreket is érinti.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón bejelentette: már idén 17 milliárd forintot kap az állami szociális intézményrendszer, amelyből a modernizáció mellett bérekre is jut. Hozzátette, a részletekről egy héten belül a Belügyminisztérium ad tájékoztatást. Gulyás felhívta a figyelmet arra is, hogy ma már az egyházak a legnagyobb fenntartók a gyermekvédelem területén, de önkormányzatok és civil szervezetek is fontos szerepet töltenek be. 

gyermekvédelem
Nagyszerű hírt jelentett be Gulyás Gergely: már idén 17 milliárd forintot juttat a gyermekvédelemnek a kormány.
Fotó: Havran Zoltán

Érdemi segítség a rendőröknek is

A rendőrök lakhatását segítő program is indul, melynek célja, hogy a rendőri hivatás vonzóbb legyen, és megfelelő körülményeket biztosítsanak a szolgálatot teljesítőknek.

A jövő évi költségvetésben mintegy tízmilliárd forintos kiadással számolunk; ez érdemi segítséget fog jelenteni azoknak a rendőröknek, akik Budapesten teljesítenek szolgálatot” 

– hangsúlyozta a miniszter.  

