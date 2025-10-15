Brüsszel dönthet: vége lehet az olcsó orosz energiának, veszélyben a rezsicsökkentés!

Gyürk András szerint Magyar Péter pártja Brüsszelben olyan energiapolitikai döntést támogat, amely súlyosan veszélyeztetné Magyarország energiaellátását és a rezsicsökkentés eredményeit. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerdai sajtóközleményében figyelmeztetett: a párt az orosz olaj- és gázvezetékek elzárását is szorgalmazza.

Gyürk András: Példátlan támadás a magyar energiaellátás ellen

A képviselő tájékoztatása szerint az Európai Parlament illetékes szakbizottságai csütörtökön szavaznak az orosz energiaimport betiltásáról szóló jogalkotási javaslatról. „A parlament javaslata példátlan támadás a magyar energiaellátás biztonsága ellen, és a rezsicsökkentés megvédése helyett annak jogi-pénzügyi ellehetetlenítésére irányul” – mondta Gyürk András.

Hozzátette: a javaslat értelmében az orosz olajimportot már 2026. január 1-jétől betiltanák.

Ezzel az eddigi kettő helyett csak az Adria-vezeték maradna működőképes, amely a korábbi kapacitásteszteken is megbukott. Ez azonnali, jelentős benzinár-emelkedést és rövid távon üzemanyaghiányt okozhatna

– figyelmeztetett.

Az Európai Parlament javaslata 2027. január 1-jétől a vezetékes orosz földgáz importját is megszüntetné. Gyürk András Brüsszelben arra hívta fel a figyelmet, hogy az IMF legfrissebb modellszámítása szerint ez Magyarországon akár 4 százalékos GDP-visszaesést okozna, miközben a családok rezsiszámlái akár évi ötszázezer forinttal is nőhetnének.

„Magyar Péter pártja az Európai Parlamentben a Magyarországra nézve káros javaslatok előterjesztői és határozott támogatói között van. Mi azonban nem engedünk a brüsszeli nyomásnak, és továbbra is kiállunk hazánk energiafüggetlensége mellett” – zárta közleményét Gyürk András.