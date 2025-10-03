Orbán Viktor: Az európai háborús stratégia egy délibáb

Orbán Viktor az interjúban kifejtette: a háborús stratégia azt mondja, az oroszok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint az európaiak, nem lesz elég pénzük, hogy fegyvereket gyártsanak.

Európa pedig képes lesz az ukránoknak nagy mennyiségben pénzt, fegyvert adni, az oroszok gazdaságilag megroppannak, akár felkelések is lesznek, fel kell adniuk háborús céljaikat, és akkor az ukránok képesek lesznek visszafoglalni a területeket – mondta. A kormányfő elmondta:

két kérdést nem tisztázott Európa, hogy meddig fog ez tartani és mennyibe kerül.

Most naponta több száz ember meghal a háborúban és sok száz milliót elégetünk – fogalmazott. Hozzátette,