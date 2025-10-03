Hírlevél

Orbán Viktor: Az európai háborús stratégia egy délibáb

40 perce
Az európai háborús stratégia tévedésen alapul, egy délibáb, össze fog omlani, súlyos következményei lesznek – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Orbán Viktor az interjúban kifejtette: a háborús stratégia azt mondja, az oroszok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint az európaiak, nem lesz elég pénzük, hogy fegyvereket gyártsanak. 

Európa pedig képes lesz az ukránoknak nagy mennyiségben pénzt, fegyvert adni, az oroszok gazdaságilag megroppannak, akár felkelések is lesznek, fel kell adniuk háborús céljaikat, és akkor az ukránok képesek lesznek visszafoglalni a területeket – mondta. A kormányfő elmondta: 

két kérdést nem tisztázott Európa, hogy meddig fog ez tartani és mennyibe kerül.

Most naponta több száz ember meghal a háborúban és sok száz milliót elégetünk – fogalmazott. Hozzátette,

 a magyar javaslat azon alapszik, hogy tűzszünetre, békére kell törekedni és folyamatos diplomáciai tárgyalásokra van szükség a felek között.

 

 

