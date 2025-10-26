Hadházy Ákos ezúttal Curtist kezdte ki, a rapper csipős válaszát azonban nem teszi zsebre

Hadházy Ákos ismét nem bírta ki, hogy ne álljon bele a jobboldali hírességekbe – hívta fel a figyelmet a Bors. A botránypolitikus ezúttal Curtisbe kötött bele, akit „dísztöknek” nevezett közösségi oldalán, és azon lovagolt, hogy a zenész egy drága, márkás pulcsiban vett részt az október 23-ai Békemeneten. A rapper nem is váratta meg a sokáig a válasszal, frappánsan vágott vissza Hadházynak.

Curtis Menczer Tamás Facebook-oldalán tűnt fel a Hadházy Ákos által sérelmezett felsőben (Forrás: Facebook)

„Tisztelt Hadházy képviselő úr! Először is, a saját keresetemből olyan pulóvert veszek, amilyet akarok, annyiért, amennyiért akarok! Biztos végtelen nyugalom töltené el, ha egyszer engem is lyukas zokniban vett volna fel a kamera, mert a maguk fejében a nép gyermeke az csakis szegény és szakadt lehet. Emellett, sokkal inkább vagyok előadó-rapper, mintsem influenszer”– reagált a politikus bejegyzésére Curtis, hozzátéve:

De ha már én mint ”dísztök” megkaptam ezt a „kedves” jelzőt, szeretném meghívni önt november 9-ére Miskolcra, ahol is az általam megálmodott jótékonysági futball gála kerül megrendezésre.”

Mint írta, a befolyt teljes összeget eszközfejlesztésre a miskolci gyermek onkológiai osztály kapja. „Kérem, jöjjön el és a belépővel támogassa őket! Ígérem, nem kerül sokkal többe, mint egy új zokni ára! Ott várom önt! Üdvözlettel: Széki Attila Curtis” – zárta üzenetét a rapper. Curtis a Békemeneten egy zenei előadást is tartott a Kossuth téren, amelyet a Bors cikkében tekintheti meg.