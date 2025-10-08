Hadházy megvilágosodott, és beismerte a teljes kudarcot

Hadházy Ákos a közösségi oldalán megjelent bejelentése alapján abbahagyja a keddi tüntetések szervezését.

Hadházy Ákos

Fotó: Kovács Dávid - Bors

Zugló balliberális országgyűlési képviselője szerdán a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a résztvevők rendkívül alacsony száma miatt mostantól más módon folytatja a kormány elleni tiltakozást.

Hadházy a Facebook-oldalán ezt írja: „...be kell látnunk: ha csak ennyien vagyunk, természetesen nem fogjuk elérni az egyik eredeti célunkat, a gyülekezési törvény módosításának visszavonását”, majd folytatja azzal, hogy nem lesz Facebook-esemény sem.

A sikertelenségért persze nem önmagát okolja, hanem az „ellenzék vezetőjét”, aki szerinte „szinte naponta elmondta, hogy erre nincs szükség...”

Tény, hogy a budapesti közlekedésben részt vevők keddenként végre fellélegezhetnek, és vélhetően a ferences lelkipásztornak sem kell a továbbiakban az elvadult Hadházy-féle szekta tagjaitól atrocitásokat elszenvedni.