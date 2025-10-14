Hírlevél

Donald Trump

A baloldali hiénák egy hétfői videó miatt támadják Orbán Viktort

1 órája
A baloldali hiénák egy hétfői videó miatt támadják Orbán Viktort, akinek - számos más résztvevővel együtt - meggyűlt a baja a tolmácskészülékkel a Sarm el-Sejkben tartott békecsúcson. Annyi történt, hogy az angol szinkrontolmács még nem kezdte el az egyiptomi elnök arab nyelvű beszédének fordítását.
Hadházy Ákos és politikustársai, baloldali követői a közösségi médiában szájukra vették Orbán Viktort, amiért a miniszterelnöknek a Sarm el-Sejk-i békecsúcson technikai problémája volt a tolmácsgéppel. Deák Dániel azonban elmondta, hogy pontosan mi történt. Donald Trump amerikai és Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök beszéde alatt az állam- és kormányfőknek az eredeti tervek szerint ülniük kellett volna, ám a színpadra hívták őket, Trump és az egyiptomi vezető mögé.

Orbán Viktor és Donald Trump a békecsúcson
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kézfogása a Sarm el-Sejk-i csúcstalálkozón

Az egyiptomi elnök beszédét az esemény elején arabul mondta, az angol szinkrontolmács csak később kezdte el fordítani, emiatt a résztvevők — köztük Orbán Viktor — eleinte nem értették a mondanivalót. 

Bár az állam- és kormányfők többsége kifejezetten jól beszél angolul, az arab nyelv ismeretének hiánya miatt állhatott elő a félreértés.

Donald Trump ezt mondta Orbán Viktorról

Donald Trumpot egyébként határozottan pozitív véleménynek adott hangot Orbán Viktortral kapcsolatban. Ahogy hétfői cikkünkben írtuk, az amerikai elnök nagyszerű vezetőnek és nagyszerű embernek nevezte a magyar miniszterelnököt, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is 100 százalékban mögötte áll.

 

