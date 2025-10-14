A baloldali hiénák egy hétfői videó miatt támadják Orbán Viktort

Hadházy Ákos és politikustársai, baloldali követői a közösségi médiában szájukra vették Orbán Viktort, amiért a miniszterelnöknek a Sarm el-Sejk-i békecsúcson technikai problémája volt a tolmácsgéppel. Deák Dániel azonban elmondta, hogy pontosan mi történt. Donald Trump amerikai és Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök beszéde alatt az állam- és kormányfőknek az eredeti tervek szerint ülniük kellett volna, ám a színpadra hívták őket, Trump és az egyiptomi vezető mögé.

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kézfogása a Sarm el-Sejk-i csúcstalálkozón

Az egyiptomi elnök beszédét az esemény elején arabul mondta, az angol szinkrontolmács csak később kezdte el fordítani, emiatt a résztvevők — köztük Orbán Viktor — eleinte nem értették a mondanivalót.