Halhatatlanok napja november 4-én – mutatjuk a Bem József téri programokat

A Halhatatlanok napja idén is november 4-én, a budai Bem József téren lesz, melyen ezúttal Nagy János államtitkár, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke és Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója mond beszédet. A Kárpátia zenekar pedig kiskoncertet, emlékműsort ad a szabadságharcos hőseink tiszteletére – olvasható a PestiSrácok oldalán.

Wittner Mária a 2019-es Halhatatlanok napja alkalmából mondott beszéde közben (fotó: Horváth Péter Gyula / PestiSrácok.hu)

1956. november 4-e, a szovjet invázió évfordulója valóban a forradalom leverésének gyásznapja, de egyben a szabadságharc legkeményebb szakaszának kezdete is. Ezt követték hónapokon át a sortüzekkel vérbe fojtott tüntetések és a bátor munkássztrájkok, a csendes ellenállás és tiltakozás szerte a Kárpát-medencében. A hazaáruló Kádár János és bandája csak 1957 tavaszára tudta stabilizálni a diktatúrát.

A Halhatatlanok napja programjai:

17.30-tól:

A PestiSrácok és a Nemzeti Maximumért Alapítvány képviselőinek és barátainak köszöntői

18 órától:

Gubík László, a Magyar Szövetség elnökének beszéde az antikommunista ellenállás felvidéki magyar mártírjairól és hőseiről, Duray Miklós szellemi hagyatékáról

A Nemzet lángjának meggyújtása

Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatójának beszéde

Az 1956-os Magyarok Világszövetsége delegáltjának megszólalása

Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár beszéde

Gyertyagyújtás, megemlékezés a Bem József téri 56-os emlékműnél, Madaras Zsolt énekmondó közreműködésével

Az 56-os Pesti Srác Hagyományőrző Alakulat díszlövése

19 órától:

A Kárpátia zenekar ünnepi kiskoncertje és emlékműsora

Ma, amikor recseg-ropog körülöttünk a világ és újra veszély fenyegeti a békénket, szabadságunkat és függetlenségünket, újra az ő kiállásukból és erejükből kell példát merítenünk – írják a PestiSrácok hírportálon.