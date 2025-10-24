Elhunyt Halmai Zoltán, a Pénzügyminisztérium épületének felújítója

Az ország olyan szakembertől búcsúzik, aki nemcsak épített, hanem maradandót alkotott. Halmai Zoltán nevéhez fűződik többek között a Millenáris Széllkapu-projekt megvalósítása, valamint a Pénzügyminisztérium Szentháromság téri történelmi épületének újjászületése is. Varga Mihály, volt pénzügyminiszter megemlékezésében így fogalmazott:

Halmai Zoltán és Varga Mihály szakmai kapcsolata több évre tekintett vissza

Forrás: 2010-2014.kormany.hu

Osztozom a család fájdalmában. Köszönöm a közös munkát, nyugodj békében, Zoli!”

Az építőipari szakember és közgazdász Halmai Zoltán munkássága a bizonyítéka annak, hogy a felelősséggel végzett szakmai munka képes maradandó nyomot hagyni a nemzet életében.