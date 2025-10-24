Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Brüsszel végre igazat mondott – csúfos beismerés ez

Varga Mihály

Elhunyt Halmai Zoltán, a Pénzügyminisztérium épületének felújítója

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fájdalmas veszteség érte a hazai építőipari és közgazdasági szakmai közösséget: elhunyt Halmai Zoltán, aki több kiemelt nemzeti beruházásért is felelt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Varga MihályHalmai ZoltánMillenáris SzéllkapuelhunytPénzügyminisztérium

Az ország olyan szakembertől búcsúzik, aki nemcsak épített, hanem maradandót alkotott. Halmai Zoltán nevéhez fűződik többek között a Millenáris Széllkapu-projekt megvalósítása, valamint a Pénzügyminisztérium Szentháromság téri történelmi épületének újjászületése is. Varga Mihály, volt pénzügyminiszter megemlékezésében így fogalmazott: 

Halmai Zoltán
Halmai Zoltán és Varga Mihály szakmai kapcsolata több évre tekintett vissza
Forrás: 2010-2014.kormany.hu

Osztozom a család fájdalmában. Köszönöm a közös munkát, nyugodj békében, Zoli!” 

Az építőipari szakember és közgazdász Halmai Zoltán munkássága a bizonyítéka annak, hogy a felelősséggel végzett szakmai munka képes maradandó nyomot hagyni a nemzet életében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!