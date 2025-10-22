Hankó Balázs: Kiállunk a magyar családok és vállalkozások mellett és nemet mondunk Brüsszel terveire

Hankó Balázs miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultációval a magyar emberek közvetlenül kifejezhetik véleményüket az adóemelésekről, a családi támogatások védelméről és a rezsicsökkentés megőrzéséről.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter arra buzdította a magyarokat, hogy töltsék ki a nemzeti konzultációt, és így álljanak ki a családi adókedvezmény, a rezsicsökkentés és az alacsony adók mellett. Hankó Balázs szerint Brüsszel a Tisza Párton keresztül akarja végrehajtani megszorító terveit

Fotó: Polyák Attila – Origo

Hankó Balázs: A Tisza Párt tervei az adókedvezmények eltörlésére, valamint a rezsicsökkentés felszámolására irányulnak

Hankó Balázs a Facebook bejegyzésében kiemelte azt, hogy a kormány egyértelműen kiáll a magyar családok, fiatalok, nyugdíjasok és vállalkozások érdekei mellett.

Kiállunk a magyar családokért, fiatalokért, nyugdíjasokért és vállalkozásokért – mert nekünk Magyarország az első! Töltse ki Ön is a nemzeti konzultációt!”

– kezdte bejegyzését a miniszter, majd kifejtette:

Tiltakozunk az adóemelés ellen. Erről szól a nemzeti konzultáció. Tiltakozunk Brüsszel terve ellen, amelyet a Tisza Párttal akar végrehajtatni. Hiszen a Tisza Párt nem más, mint Brüsszel csicskája. Nemet mondunk az adóemelésre, kiállunk az egykulcsos adó mellett.”

A miniszter szerint Brüsszel és a Tisza Párt tervei a családi adókedvezmények megszüntetésére, az édesanyák és fiatalok SZJA-mentességének eltörlésére, valamint a rezsicsökkentés felszámolására irányulnak.

Nem akarjuk, hogy 500 ezer forinttal többet fizessenek a családok a rezsiért. És nemet mondunk Brüsszel azon tervére, amit a Tiszával akar végrehajtatni és így akarja a rezsicsökkentést megszüntetni”

– mondta Hankó Balázs hozzátéve, hogy Magyarország továbbra is igent mond Európa legalacsonyabb társasági adójára, és kiáll a magyar vállalkozások védelme mellett.

Kiállunk a magyar családok, a magyar nyugdíjasok, a magyar fiatalok, a magyar vállalkozások mellett, mert nekünk Magyarország, a magyar nemzet az első. Nem az, amit az Európai Bizottság, Ursula von der Leyen, Manfred Weber és a többiek diktálnak a Tiszának.”

A miniszter zárásként pedig arra buzdította a magyarokat, hogy minél többen vegyenek részt a nemzeti konzultációban. Mint fogalmazott: