Hankó Balázs: Kiállunk a magyar családok és vállalkozások mellett és nemet mondunk Brüsszel terveire

Hankó Balázs miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultációval a magyar emberek közvetlenül kifejezhetik véleményüket az adóemelésekről, a családi támogatások védelméről és a rezsicsökkentés megőrzéséről.
Hankó Balázs: A Tisza Párt tervei az adókedvezmények eltörlésére, valamint a rezsicsökkentés felszámolására irányulnak
Hankó Balázs a Facebook bejegyzésében kiemelte azt, hogy a kormány egyértelműen kiáll a magyar családok, fiatalok, nyugdíjasok és vállalkozások érdekei mellett.
Kiállunk a magyar családokért, fiatalokért, nyugdíjasokért és vállalkozásokért – mert nekünk Magyarország az első!
Töltse ki Ön is a nemzeti konzultációt!”
– kezdte bejegyzését a miniszter, majd kifejtette:
Tiltakozunk az adóemelés ellen. Erről szól a nemzeti konzultáció. Tiltakozunk Brüsszel terve ellen, amelyet a Tisza Párttal akar végrehajtatni. Hiszen a Tisza Párt nem más, mint Brüsszel csicskája. Nemet mondunk az adóemelésre, kiállunk az egykulcsos adó mellett.”
A miniszter szerint Brüsszel és a Tisza Párt tervei a családi adókedvezmények megszüntetésére, az édesanyák és fiatalok SZJA-mentességének eltörlésére, valamint a rezsicsökkentés felszámolására irányulnak.
Nem akarjuk, hogy 500 ezer forinttal többet fizessenek a családok a rezsiért. És nemet mondunk Brüsszel azon tervére, amit a Tiszával akar végrehajtatni és így akarja a rezsicsökkentést megszüntetni”
– mondta Hankó Balázs hozzátéve, hogy Magyarország továbbra is igent mond Európa legalacsonyabb társasági adójára, és kiáll a magyar vállalkozások védelme mellett.
Kiállunk a magyar családok, a magyar nyugdíjasok, a magyar fiatalok, a magyar vállalkozások mellett, mert nekünk Magyarország, a magyar nemzet az első. Nem az, amit az Európai Bizottság, Ursula von der Leyen, Manfred Weber és a többiek diktálnak a Tiszának.”
A miniszter zárásként pedig arra buzdította a magyarokat, hogy minél többen vegyenek részt a nemzeti konzultációban. Mint fogalmazott:
Töltsük ki tehát együtt, mint ahogy én most itt ezt az Európai Parlamentben megteszem.”