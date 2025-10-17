Európa tanulhat tőlünk – Hankó Balázs szerint a magyar modell a nők védelmének mintája

A magyar kormány az elmúlt évtizedben egyedülálló családbarát fordulatot valósított meg, amelynek középpontjában a nők és az édesanyák támogatása áll – hangsúlyozta Hankó Balázs, a Nők jogaira vonatkozó nyilatkozat aláírásakor.

Hankó Balázs szerint a Nők jogaira vonatkozó európai nyilatkozat céljait Magyarország már rég túlteljesítette.

Fotó: Pinterest

Szeretjük, tiszteljük, óvjuk, védjük a nőket, az édesanyákat, mert mi magyarok ilyenek vagyunk”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az Európai Uniónak van mit tanulnia a magyar modelltől, amely egyszerre ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a munkába való visszatérést és biztosítja a családok egzisztenciális stabilitását.