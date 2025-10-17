Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, mikor lehet a Trump–Putyin-találkozó

Ön tudja?

A fél ország a Fradi sztárfocistájának találós kérdésén gondolkozik – videó

Hankó Balázs

Európa tanulhat tőlünk – Hankó Balázs szerint a magyar modell a nők védelmének mintája

A Kulturális és Innovációs miniszter pénteken, Brüsszelben írja alá a Nők jogaira vonatkozó európai nyilatkozatot. Hankó Balázs emlékeztetett: Magyarország már most bőven túlteljesítette annak céljait, hiszen magyar családpolitika középpontjában a nők, az édesanyák és a család biztonsága áll.
A magyar kormány az elmúlt évtizedben egyedülálló családbarát fordulatot valósított meg, amelynek középpontjában a nők és az édesanyák támogatása áll – hangsúlyozta Hankó Balázs, a Nők jogaira vonatkozó nyilatkozat aláírásakor. 

Hankó Balázs
Hankó Balázs szerint a Nők jogaira vonatkozó európai nyilatkozat céljait Magyarország már rég túlteljesítette.
Fotó: Pinterest

Szeretjük, tiszteljük, óvjuk, védjük a nőket, az édesanyákat, mert mi magyarok ilyenek vagyunk” 

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az Európai Uniónak van mit tanulnia a magyar modelltől, amely egyszerre ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a munkába való visszatérést és biztosítja a családok egzisztenciális stabilitását.

Ennyi pénzt jelent havonta az édesanyák szja-mentessége

A magyar modell: munka és család kéz a kézben

Hankó Balázs emlékeztetett, hogy Magyarországon az elmúlt években megduplázódott a bölcsődei férőhelyek száma, jelenleg már több mint 70 ezer hely áll a kisgyermekes családok rendelkezésére. A nők munkavállalása 66 százalékról 80 százalékra nőtt a három év alatti gyermeket nevelők körében, így hazánk az unió második legjobb mutatóját érte el.

Szabad döntése van az édesanyáknak, hogy otthon maradnak a gyermekkel, vagy visszatérnek dolgozni – ezt segíti a GYED Extra és a CSED Extra program is” 

– mondta Hankó.

Hankó Balázs
Hankó Balázs emlékeztetett: a kormány bevezette július 1-jétől a CSED/GYED örökbefogadói díj SZJA-mentességét.
Fotó: Pinterest

Új lendület az otthonteremtésre

A családpolitikai eszközök körét folyamatosan bővíti a kormány: jövő évtől egymillió édesanya lesz személyi jövedelemadó-mentes, a háromgyermekes anyák esetében már október óta érvényes a mentesség. 

Mindez azt fogja jelenteni, hogy három dolgozó nőből kettő személyi jövedelemadó mentes lesz.

A családi adókedvezmények duplázása, a CSED/GYED örökbefogadói díj mentessége és az otthonteremtési programok – köztük a CSOK Plusz, a Falusi CSOK és az Otthon Start – mind azt a célt szolgálják, hogy a fiataloknak és családoknak biztonságos jövőt teremtsenek.

