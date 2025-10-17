Európa tanulhat tőlünk – Hankó Balázs szerint a magyar modell a nők védelmének mintája

A magyar kormány az elmúlt évtizedben egyedülálló családbarát fordulatot valósított meg, amelynek középpontjában a nők és az édesanyák támogatása áll – hangsúlyozta Hankó Balázs, a Nők jogaira vonatkozó nyilatkozat aláírásakor.
Szeretjük, tiszteljük, óvjuk, védjük a nőket, az édesanyákat, mert mi magyarok ilyenek vagyunk”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy az Európai Uniónak van mit tanulnia a magyar modelltől, amely egyszerre ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a munkába való visszatérést és biztosítja a családok egzisztenciális stabilitását.
A magyar modell: munka és család kéz a kézben
Hankó Balázs emlékeztetett, hogy Magyarországon az elmúlt években megduplázódott a bölcsődei férőhelyek száma, jelenleg már több mint 70 ezer hely áll a kisgyermekes családok rendelkezésére. A nők munkavállalása 66 százalékról 80 százalékra nőtt a három év alatti gyermeket nevelők körében, így hazánk az unió második legjobb mutatóját érte el.
Szabad döntése van az édesanyáknak, hogy otthon maradnak a gyermekkel, vagy visszatérnek dolgozni – ezt segíti a GYED Extra és a CSED Extra program is”
– mondta Hankó.
Új lendület az otthonteremtésre
A családpolitikai eszközök körét folyamatosan bővíti a kormány: jövő évtől egymillió édesanya lesz személyi jövedelemadó-mentes, a háromgyermekes anyák esetében már október óta érvényes a mentesség.
Mindez azt fogja jelenteni, hogy három dolgozó nőből kettő személyi jövedelemadó mentes lesz.
A családi adókedvezmények duplázása, a CSED/GYED örökbefogadói díj mentessége és az otthonteremtési programok – köztük a CSOK Plusz, a Falusi CSOK és az Otthon Start – mind azt a célt szolgálják, hogy a fiataloknak és családoknak biztonságos jövőt teremtsenek.