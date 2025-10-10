Hankó Balázs: Egyre jelentősebb innovációs központtá válunk Európában

Hankó Balázs közösségi oldalán azt írta: „Magyarország egyre jelentősebb innovációs központtá válik Európában.”

Hankó Balázs: A világ legnagyobb vállalatai hazánkban fejlesztenek (Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség)

A kulturális és innovációs miniszter szerint Magyarországon az elmúlt években a világ legjelentősebb vállalatai hoztak létre fejlesztőközpontokat, köszönhetően annak, hogy:



Hazánkban a világ egyik legversenyképesebb üzleti környezete érhető el.

A miniszter kiemelte, Magyarország a világ élvonalában van az üzleti környezet terén: a Világbank rangsora szerint első helyen áll a szabályozási feltételekben, emellett a 9%-os társasági adó és a kutatás-fejlesztési kedvezmények Európa egyik legkedvezőbb adórendszerét biztosítják. A kormány számos közvetlen támogatással ösztönzi azokat a vállalatokat is, amelyek magyar egyetemekkel együttműködve fejlesztenek.

Hozzátette, a kutató-fejlesztői utánpótlás kiemelkedő: Az elmúlt évtizedben jelentősen erősödött a kutatói és technológiai utánpótlás Magyarországon: az informatikai képzéseken tanulók aránya megháromszorozódott, a doktoranduszok száma 50 százalékkal nőtt, és évről évre rekordot dönt az egyetemekre felvett hallgatók száma, különösen a műszaki és természettudományos területeken.

Aláhúzta:

Az elmúlt öt évben látványosan erősödött a magyar felsőoktatás és kutatás: a világ élvonalába tartozó hazai egyetemek száma 7-ről 12-re nőtt, a szabadalmi bejelentések meghétszereződtek, miközben az akadémiai kutatás-fejlesztési kiadások 160 milliárdról több mint 250 milliárd forintra emelkedtek.

Hangsúlyozta: Az eredmények hatására több nemzetközi nagyvállalat – köztük a Bosch, a GE, a Samsung SDI és a Novartis – Magyarországra hozta fejlesztőközpontját. Ennek köszönhetően 2014 óta a vállalati kutatás-fejlesztésben dolgozók száma 22 ezerről 36 ezerre nőtt, a K+F ráfordítások pedig 300 milliárdról csaknem 800 milliárd forintra emelkedtek.

Azon dolgozunk, hogy Magyarország 2030-ra Európa legjobb 10 innovátor országa közé kerüljön. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a következő években további jelentős K+F központokat fogunk Magyarországra vonzani a HIPA közreműködésével

– zárta bejegyzését Hankó Balázs.