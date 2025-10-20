Hankó Balázs: Már Amerikában is figyelnek a magyar modellre

A kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a The Washington Post újságírója kérdezte a magyar modellről és annak sikeréről.

Egyre nagyobb nemzetközi érdeklődés övezi Magyarország demográfiai és társadalompolitikai modelljét. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint ezt bizonyítja az, hogy már a tengerentúlon is arra kíváncsiak, hogyan tud Magyarország stabilitást és növekedést mutatni egy bizonytalan világban. A minisztert a The Washington Post kérdezte a magyar modell titkairól Fotó: BARTOS Gyula / Gyula Bartos, photographer

Hankó Balázs szerint Magyarország célja az, hogy a családokra építő társadalmi modell hosszú távon is biztosítsa az ország stabilitását

Már a tengerentúlon is kíváncsiak arra, miért van biztonságban Magyarország egy bizonytalan világban? Miért erősödik akkor, amikor Európa gyengül? Mi a magyarok titka?”

– fogalmazott a Facebook-bejegyzésében Hankó Balázs.

Hankó Balázs kiemelte:

A Washington Post ma délelőtt ezekről kérdezett, én pedig beszéltem a magyar modellről. Többek között arról, hogy Európa-szerte csökken a születésszám, de Magyarország más utat választott. Mi nem beletörődünk a trendekbe, hanem cselekszünk!”

A miniszter szerint a magyar kormány az elmúlt években olyan családbarát intézkedéseket vezetett be, amelyek már most kézzelfogható eredményeket hoznak.

Az elmúlt években olyan családbarát intézkedéseket vezettünk be, amelyek eredményei már most látszanak, és 2026-tól tovább nőhet a születésszám hazánkban”

– hangsúlyozta.

Hankó Balázs szerint a magyar modell lényege, hogy a társadalom nem passzívan szemléli a kedvezőtlen trendeket, hanem közösen cselekszik.

Ez nem csupán számokról szól, hanem az összefogásról, és a jövőbe vetett hitünkről. Ha van gyermek, akkor van jövő is, hiszen egy nemzet jövője a gyermekeiben rejlik.”

A miniszter bejegyzését azzal zárta, hogy a magyar kormány politikája a normalitásra épül, és ezt már nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is észrevették: