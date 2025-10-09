Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

Hankó Balázs

Hankó Balázs: A legfrissebb világranglistán is előbbre léptek a magyar egyetemek

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kulturális és innovációs miniszter szerint a legfrissebb rangsor is igazolja: a magyar felsőoktatás erősödik, és egyre több hazai intézmény kerül be a világ élvonalába. Hankó Balázs a kormányzati egyeztetések és a nemzetközi együttműködések fontosságát is hangsúlyozta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hankó BalázsBrüsszelmagyar egyetemrangsor

A Semmelweis Egyetem a 272. helyen szerepel, ezzel a világ legjobb egy százalékába került, és a V4-ek között is az első helyet foglalja el. A világ legjobb 5 százalékában 12 magyar egyetem található, a legjobb 1000-ben pedig négy egyetemünk is helyet kapott – jelentette be Hankó Balázs a közösségi oldalán.

Hankó Balázs
Hankó Balázs szerint a magyar egyetemek Brüsszel és a Tisza Párt aknamunkája ellenére is sikeresek
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Hankó Balázs hangsúlyozta: a 2009-es hat intézményhez képest ma már kétszer ennyi hazai egyetem tartozik az elit mezőnybe. Példaként említette a Pázmány Péter Katolikus Egyetem amerikai együttműködését, amely a mesterséges intelligencia etikus felhasználására fókuszáló kutatócsoportot indíthat.

Jelentős sikerek, Brüsszel mesterkedése ellenére is

A rangsor is bizonyítja: magyar egyetemek sikeresek, folyamatosan fejlődnek”. 

– hangsúlyozta Hankó Balázs.

A miniszter bírálta Brüsszelt és a Tisza Pártot, amiért szerinte a magyar egyetemek sikerei ellen dolgoznak. Felidézte: hat magyar egyetem már az Európai Bíróság előtt támadta meg az Erasmus- és Horizont-programokból való kizárást, amelyet Hankó Balázs jogtalan, uniós joggal szembemenő döntésnek nevezett.

A magyar szakképzés Európa egyik legjobb szakképzése!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!