Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Most érkezett: meghalt a kilencvenes és kétezres évek egyik ikonikus zenészlegendája

Zánka

Folytatódik a Harcosok Klubja edzőtábor – Orbán Viktor is üzent

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombaton elkezdődött a második Harcosok Klubja edzőtábor, amelyről Orbán Viktor egy Facebook-videóban számolt be. A rendezvény most Zánkán kapott helyet, miután a sátoraljaújhelyi első alkalom nagy népszerűségnek örvendett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZánkaHarcosok KlubjaEdzőtáborOrbán ViktorteltházMenczer Tamás

A miniszterelnök a Harcosok Klubja kapcsán a Facebook-oldalán közzétett videójában jelezte:

Harcosok Klubja
Zánkán szombaton kezdetét vette a második Harcosok Klubja edzőtábor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Tegnap elkezdődött a második Harcosok Klubja edzőtábor”  

A kezdeményezés első alkalommal Sátoraljaújhelyen zajlott, most azonban Zánka ad otthont az eseménynek, amely teltházas. A Harcosok Klubja célja a közösségépítés, az értékelvű gondolkodás és a hivatástudat erősítése a résztvevők körében.

Teltházas edzőtábort tart a Harcosok Klubja

Megtelt a Zánkai Erzsébet tábor harcosokkal

Menczer Tamás a rendezvénnyel kapcsolatban kiemelte: most közel kétszer annyian jelentek meg, mint a legutóbbi alkalommal.

És csak azért nem vagyunk többen, mert nem férnek többen be” 

– fogalmazott a Fidesz-KNDP kommunikáció igazgatója.

A tábor programjai vasárnap is folytatódnak, ahogy Orbán Viktor rövid bejelentkezésében fogalmazott: „Ma folyt. köv.”. A rendezvény így egyre inkább visszatérő eseménnyé válik, és várhatóan a jövőben is kiemelt figyelmet kap.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!