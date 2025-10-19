Folytatódik a Harcosok Klubja edzőtábor – Orbán Viktor is üzent

A miniszterelnök a Harcosok Klubja kapcsán a Facebook-oldalán közzétett videójában jelezte:
Tegnap elkezdődött a második Harcosok Klubja edzőtábor”
A kezdeményezés első alkalommal Sátoraljaújhelyen zajlott, most azonban Zánka ad otthont az eseménynek, amely teltházas. A Harcosok Klubja célja a közösségépítés, az értékelvű gondolkodás és a hivatástudat erősítése a résztvevők körében.
Megtelt a Zánkai Erzsébet tábor harcosokkal
Menczer Tamás a rendezvénnyel kapcsolatban kiemelte: most közel kétszer annyian jelentek meg, mint a legutóbbi alkalommal.
És csak azért nem vagyunk többen, mert nem férnek többen be”
– fogalmazott a Fidesz-KNDP kommunikáció igazgatója.
A tábor programjai vasárnap is folytatódnak, ahogy Orbán Viktor rövid bejelentkezésében fogalmazott: „Ma folyt. köv.”. A rendezvény így egyre inkább visszatérő eseménnyé válik, és várhatóan a jövőben is kiemelt figyelmet kap.