Szombaton tartja második edzőtáborát a Harcosok Klubja

Közösségi oldalán jelentette be Menczer Tamás, hogy szombat délután tartják meg a Harcosok Klubja második edzőtáborát.

Menczer Tamás bejelentette, hogy ma délután tartják a Harcosok Klubja soron következő csapatösszetartó rendezvényét. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Harcosok Klubja második felvonás

"Folytatjuk! Ma délután jön a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Egyre többen, egyre erősebbek vagyunk!" - írta a fideszes politikus.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Harcosok Klubja első nagyobb összejövetelét szeptember közepén Sátoraljaújhelyen tartották. Az eseményre többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen mások mellett felszólalt Orbán Viktor, Lázár János, Orbán Balázs, és Menczer Tamás. A kormányfő itt készítette azt a videóját, amiben letakarította a poloskákat a szálláshelyének erkélyről.