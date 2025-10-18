Szombaton tartja második edzőtáborát a Harcosok Klubja

Zánkán lesz az összejövetel, Menczer Tamás szerint egyre többen vannak és egyre erősebbek. Az első Harcosok Klubja edzőtábor emlékezetesre sikerült, a rendezvényen többek között felszólalt Orbán Viktor.
Közösségi oldalán jelentette be Menczer Tamás, hogy szombat délután tartják meg a Harcosok Klubja második edzőtáborát.
Harcosok Klubja második felvonás
"Folytatjuk! Ma délután jön a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Egyre többen, egyre erősebbek vagyunk!" - írta a fideszes politikus.
Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Harcosok Klubja első nagyobb összejövetelét szeptember közepén Sátoraljaújhelyen tartották. Az eseményre többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen mások mellett felszólalt Orbán Viktor, Lázár János, Orbán Balázs, és Menczer Tamás. A kormányfő itt készítette azt a videóját, amiben letakarította a poloskákat a szálláshelyének erkélyről.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!