harcosok klubja

Szombaton tartja második edzőtáborát a Harcosok Klubja

Zánkán lesz az összejövetel, Menczer Tamás szerint egyre többen vannak és egyre erősebbek. Az első Harcosok Klubja edzőtábor emlékezetesre sikerült, a rendezvényen többek között felszólalt Orbán Viktor.
harcosok klubjazánkaMenczer Tamás

Közösségi oldalán jelentette be Menczer Tamás, hogy szombat délután tartják meg a Harcosok Klubja második edzőtáborát. 

Pilisvörösvár, 2025. október 9. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a pilisvörösvári tanuszoda átadó ünnepségén 2025. október 9-én. Az Úszó Nemzet Program keretében átadott 39. tanuszoda 1312 négyzetméter alapterületű, a medencék feszített vízfelülettel rendelkeznek. MTI/Kocsis Zoltán
Menczer Tamás bejelentette, hogy ma délután tartják a Harcosok Klubja soron következő csapatösszetartó rendezvényét. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Harcosok Klubja második felvonás

"Folytatjuk! Ma délután jön a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Egyre többen, egyre erősebbek vagyunk!" - írta a fideszes politikus. 

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Harcosok Klubja első nagyobb összejövetelét szeptember közepén Sátoraljaújhelyen tartották. Az eseményre többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen mások mellett felszólalt Orbán Viktor, Lázár János, Orbán Balázs, és Menczer Tamás. A kormányfő itt készítette azt a videóját, amiben letakarította a poloskákat a szálláshelyének erkélyről. 

 

