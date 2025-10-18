Startol a Harcosok Klubja zánkai edzőtábora – indul Menczer Tamás sajtótájékoztatója

„Indulás Zánkára! Jön a 2. HK-edzőtábor. Jön a budapesti békecsúcs. A brüsszeli bábfigurákat meg elzavarjuk. Petinek megint nehéz hétvégéje lesz” – írta szombat délben közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

A politikus bejegyzésében a Harcosok Klubja edzőtáborának indulását jelentette be, amelyet ezúttal Zánkán rendeznek október 18–19. között. Mint ismert, az első, sátoraljaújhelyi tábor nagy sikerrel zárult, a mostani alkalomra pedig még több résztvevőt várnak.

Az eseményen Orbán Viktor is részt vesz.

Menczer Tamás videóban is megszólalt a közösségnek. „Indulás Zánkára, fél 3-kor sajtótájékoztató, utána Harcosok Klubja edzőtábor” – mondta, majd hozzátette: „Békét akarunk, jön Trump és Putyin, jön a budapesti békecsúcs – Magyarország történelmet csinál. Nemet mondunk a háborúra, a Tisza-adóra és a nyugdíjak megadóztatására is.”

Cikkünk folyamatosan frissül.