Bayer Zsolt a békemenetről és a békecsúcsról a Harcosok órájában

Már csak egy nap, és indulunk a békemenetre”
– jelentette be szerda hajnalban Németh Balázs, hozzátéve, hogy a Margit hídtól vonulnak majd a Kossuth térre. A Harcosok órájának mai vendége Bayer Zsolt lesz.
A műsorban szó lesz a közelgő békecsúcsról is. Németh szerint az elmúlt hat-hét napban jól látható, hogy a háborúpárti brüsszeli politikai elit, valamint a liberális média több szereplője igyekszik megfúrni az eseményt.
Nem akarják, hogy béke legyen, ők háborúzni akarnak”
– fogalmazott.
Az adás elején Bayer Zsolt visszaemlékezett az első Békemenetre, mikor szintén szorongatta Brüsszel az Orbán-kormányt: akkoriban 10 ezer embernek örültek volna, és megdöbbentek a hatalmas tömegen.
Rengetegen támadják a békecsúcsot
A publicista szerint Szijjártó Péternek van igaz, hogy békecsúcs körül kialakult bizonytalanság része a diplomáciai játszmáknak. Ez akkor is igaz, ha egész Brüsszel sikítófrászt kapott a budapesti békecsúcs említésekor is. Ugyanakkor – emelte ki Bayer – ebbe Brüsszelnek semmi beleszólása, mert senkit sem érdekelnek ők.
Azt mind Németh, mind Bayer nevetségesnek tartja, hogy Brüsszelben ennek ellenére vitanapot tartanak a békecsúcs szükségességéről.
Nem érdekli őket sem, hogy mi történik Kelet-Ukrajnában, sem az, hogy az európai gazdaság letérdel”
– hangsúlyozta Bayer Zsolt.
Ruszin-Szendi Romulusz polgárháborús helyzettel fenyegetőzik
A volt vezérkari főnök azzal fenygeetőzik, hogyha nem nyeri meg a Tisza Párt a választást, akkor polgárháború lesz.
Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét”
– mondta.
Elmebeteg gazember – mondta a publicista, majd felvetette, hogy a balliberális sajtó erről a kijelentésről azóta is mélyen hallgat, bár ha a jobboldalon hangzott volna el hasonló, már rég ettől lenne hangos.
Fleck Zoltán szerint megint elhalasztják a választást
Fleck Zoltán ballinerális szociológus minden választás előtt lamentál azon, hogy elhalasztják a választást, vagy rendkívüli állapotot hirdetnek, nincs ez most másképp sem.
Európában egyedülálló módon Magyarország az, ahol a rendszerváltás óta minden szabadon választott magyar kormány kitöltötte a ciklusát
Az ELTE-n mindig kell valami elmeháborodott gazember, aki kitalálja, hogy elhalasztják a választást. Csak találnának ki végre valami mást”
- mondta Bayer.
Gulyás József volt SZDSZ-es politikus szerint ki akarják iktatni Magyar Pétert
Magyar Péter útban van, ezért Putyin igyekezni fog, hogy kiiktassák, Orbán kérésére”
- mondta a Gulyás egy videóban. Bayer (egy rejtői hasonlattal élve) azt javasolta, hogy vegyék fel egy ideggyógyász megnyugtató mosolyát, hozzátéve, hogy minden napra van egy ilyen ötletük, 30 éve.
Magyar Péter pár mondat után már el is hiszi, amit hazudik.
Magyar Péter azon állítására reagálva, miszerint „tégla van a Tisza elnökségében”, Bayer Zsolt emlékeztetett: ezt Magyar előző reggel Rónai Egonnak mondta el, majd még aznap lezajlott az elnökségi ülés – tizenkét ember részvételével.
Szerinted, milyen lehet a hangulat? (...) Klassz lehet így politizálni”
– mondta Bayer ironikusan.
Szerinte Magyar olyan alkat, aki pszichopata módjára képes néhány mondat után már maga is elhinni a saját hazugságait:
Nincs olyan pillanat, amikor ne hazudna. Emlékszünk a kémtollra, a lehallgatásokra – mindig van új történet”
Bayer felidézte azt is, amikor Tarr Zoltán nyíltan beszélt a valós terveikről, amit később azzal próbáltak kimagyarázni, hogy „a mesterséges intelligencia műve volt”. Szóba került az is, hogy Magyar Péter rendszeresen kommentálja a balliberális portálok cikkeit, ahol mindenkit kioszt – még azokat is, akik egyébként folyamatosan pátyolgatják.
Lecs*szi az egész, őt hátulról nyalogató médiavilágot is”
– fogalmazott a publicista.
