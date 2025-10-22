Bayer Zsolt a békemenetről és a békecsúcsról a Harcosok órájában

Már csak egy nap, és indulunk a békemenetre”

– jelentette be szerda hajnalban Németh Balázs, hozzátéve, hogy a Margit hídtól vonulnak majd a Kossuth térre. A Harcosok órájának mai vendége Bayer Zsolt lesz.

Bayer Zsolt lesz a szrda reggeli Harcosok órája vendége

Fotó: Magyar Nemzet

A műsorban szó lesz a közelgő békecsúcsról is. Németh szerint az elmúlt hat-hét napban jól látható, hogy a háborúpárti brüsszeli politikai elit, valamint a liberális média több szereplője igyekszik megfúrni az eseményt.

Nem akarják, hogy béke legyen, ők háborúzni akarnak”

– fogalmazott.

Az adás elején Bayer Zsolt visszaemlékezett az első Békemenetre, mikor szintén szorongatta Brüsszel az Orbán-kormányt: akkoriban 10 ezer embernek örültek volna, és megdöbbentek a hatalmas tömegen.

Rengetegen támadják a békecsúcsot

A publicista szerint Szijjártó Péternek van igaz, hogy békecsúcs körül kialakult bizonytalanság része a diplomáciai játszmáknak. Ez akkor is igaz, ha egész Brüsszel sikítófrászt kapott a budapesti békecsúcs említésekor is. Ugyanakkor – emelte ki Bayer – ebbe Brüsszelnek semmi beleszólása, mert senkit sem érdekelnek ők.

Azt mind Németh, mind Bayer nevetségesnek tartja, hogy Brüsszelben ennek ellenére vitanapot tartanak a békecsúcs szükségességéről.

Nem érdekli őket sem, hogy mi történik Kelet-Ukrajnában, sem az, hogy az európai gazdaság letérdel”

– hangsúlyozta Bayer Zsolt.

Ruszin-Szendi Romulusz polgárháborús helyzettel fenyegetőzik

A volt vezérkari főnök azzal fenygeetőzik, hogyha nem nyeri meg a Tisza Párt a választást, akkor polgárháború lesz.

Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét”

– mondta.

Elmebeteg gazember – mondta a publicista, majd felvetette, hogy a balliberális sajtó erről a kijelentésről azóta is mélyen hallgat, bár ha a jobboldalon hangzott volna el hasonló, már rég ettől lenne hangos.

Fleck Zoltán szerint megint elhalasztják a választást

Fleck Zoltán ballinerális szociológus minden választás előtt lamentál azon, hogy elhalasztják a választást, vagy rendkívüli állapotot hirdetnek, nincs ez most másképp sem.