Deutsch Tamás: Budapest lesz a béke fővárosa

A műsorban ezúttal három kiemelt téma lesz: a lehetséges Trump–Putyin találkozót Budapesten, Brüsszel terveit a rezsicsökkentés megszüntetéséről, valamint a Békemenet erejét, amely – a műsor beharangozója szerint – komoly félelmet kelt Magyar Péterben.
A műsort Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vezeti, aki ezúttal is egy órán át várja a nézőket a Harcosok órája élő adásában, hétfőn reggel 7:30-tól. A vendégek Deutsch Tamás EP-képviselő és Bencsik András, a Békemenet egyik ötletgazdája, főszervezője.
Deutsch Tamás szerint az Európai Bizottság dörgedelmes hangú levelet küldött Magyarországnak, amelyben arra szólították fel a magyar hatóságokat, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsára hivatkozva tartóztassák le Vlagyimir Putyint, ha az orosz elnök Budapestre érkezne egy békecsúcsra.
A Fidesz EP-képviselője a Harcosok órája műsorban úgy fogalmazott:
A primitivitásban és az infantilizmusban versenyez önmagával az Európai Bizottság. A háborúpárti európai politikusok mindent megtesznek, hogy ellehetetlenítsék az amerikai béketörekvéseket.
Deutsch Tamás hozzátette, a háború három éve akadályozza Európa gazdasági fejlődését, az infláció és az energiaárak emelkedését is ez idézte elő. Mint mondta, „ha a Közel-Keleten sikerült békét teremteni Donald Trump elnöksége alatt, akkor lehetséges lenne Európában is békét hozni az orosz–ukrán konfliktusban”.
A politikus kijelentette, az Európai Bizottság fellépése azért is visszás, mert az Egyesült Államok – akár demokrata, akár republikánus kormányzatról volt szó – soha nem volt részes fele a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.
„Az egész ügy az őrültek házává vált” – fogalmazott Deutsch, aki szerint Magyarország döntése, hogy kilép a nemzetközi együttműködésből, logikus válasz erre a helyzetre.
„El kell takarodniuk a háborúpárti vezetőknek”
Deutsch Tamás a műsorban kijelentette: az európai háborúpárti politikusok nemcsak hibáztak, hanem ideje lenne távozniuk is a közéletből.
Nem egyszerűen be kell látniuk, hogy hibáztak – el kell takarodniuk. Új időszak kezdődik az európai politikában. Tudom, hogy az uniós alapszerződés nem ismeri azt az intézményt, hogy az Európai Parlament feloszlathassa önmagát, de politikai értelemben ennek lenne itt az ideje
– fogalmazott.
A képviselő szerint az európai választások több országban már megmutatták, hogy a háborúpárti erők gyengülnek. Példaként Csehországot említette, ahol szerinte a választók „büntették a háborúpárti politikát”.
Magyarországon is ez vár a háborúpárti erőkre – a Tiszára és a DK-ra is. Az összes tiszás EP-képviselő minden fontos kérdésben a háborúpárti álláspontot képviselte, vagyis azt, hogy még több pénz, még több fegyver, még több diplomáciai támogatás kell a háború elmélyítéséhez
– mondta Deutsch.
A beszélgetés során a Fidesz politikusa az ellenzéki sajtót is élesen bírálta, különösen a 444-et és a Telexet.
„Az izgalmas verseny, hogy ki a nagyobb futóbolond: Magyar Péter, aki szerint saját maga lőtte az egyenlítő gólt a portugálok ellen, és a honfoglaláskor is ő vezette ide az őseinket, vagy a 444 és a Telex, akik legalább ekkora őrültségeket írnak” – mondta ironikusan Deutsch Tamás.
„Zsidai Viktor gyűlölködő ellenzéki influenszer”
Németh Balázs műsorvezető a beszélgetésben felidézte, hogy Hadházy Ákos a hétvégén arról írt, Orbán Viktor állítólag Afrikában, Ruandában vásárolt szarvasmarhákat, Zsidai Viktor pénzügyi szakember állítására hivatkozva.
Deutsch Tamás erre reagálva kijelentette:
Zsidai Viktor egy gyűlölködő ellenzéki influenszer, akinek 2010 óta nem volt egyetlen olyan gazdasági jóslata, ami ne bizonyult volna tévedésnek.
A politikus szerint Zsidai „a közgazdasági Nobel-díjtól egy arasznyira lévő, gyűlölködő ellenzéki figura”, aki Juhász Péter példáját követve „kitalált egy Viktort, a magyar vezetőt, aki állítólag Ruandában járt”.
„Bajban vannak a fiúk”
Deutsch Tamás úgy fogalmazott: „Nem tudom, sikerül-e majd a Tisza Pártnak 106 épkézláb egyéni körzetben induló képviselőjelöltet találni. 106 Magyar Pétert akartak, egy is sok, de mindegy, majd ez legyen az ő gondjuk.”
A politikus szerint a Tisza jelöltjei várhatóan ugyanazokat a „kifáradt kampányfordulatokat” ismétlik majd, amelyekkel Magyar Péter korábban előállt.
Amint meglesz majd a 106 jelölt, most mondom, a 106 jelölt mindegyike, vegyük le ebből Magyar Pétert, a 105 további jelölt mindegyike Zsolti bácsizni és ruandai szarvasmarházni fog mind a 105 egyéni körzetben
– mondta ironikusan Deutsch.
„Budapest lesz a béke fővárosa”
A Fidesz EP-képviselője a külpolitikai témákra áttérve kijelentette: a magyar kormány minden nemzetközi találkozón következetesen a magyar érdekeket képviseli.
„Akár Washingtonba, Brüsszelbe, Varsóba, Berlinbe, Párizsba, Ankarába vagy Moszkvába megy a miniszterelnök, mindig a magyar érdek vezérli. A cél a kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló együttműködés” – hangsúlyozta.
Deutsch szerint az ellenzék ezzel szemben „a brüsszeli érdekeket szolgálja”.
„Az ellenzékiek azt mondták, bújj bele minden létező brüsszeli valagba, és onnan kikandikálva próbálj valamit mondani, de az nehogy önálló magyar álláspont legyen. A kormány ezzel szemben eredményes külpolitikát folytat” – tette hozzá.
A képviselő szerint a közel-keleti békecsúcs után most Budapest kerülhet a nemzetközi figyelem középpontjába.
„Csak az elmúlt tíz nap: a közép-európai térségből senki mást nem hívtak meg, csak Orbán Viktort. Nem hívták meg az uniós vezetőket. Budapesten lesz ez az amerikai–orosz, remélem, hogy amerikai–orosz–ukrán békecsúcs. Budapest lesz a béke fővárosa” – mondta.
„A háborúpártiak belesimultak a langymeleg uniós többségbe”
Deutsch szerint az Európai Unióban Magyarország és Szlovákia az egyetlen tagállam, amely következetesen a béke mellett áll.
„Az Unióban rajtunk kívül mindenki katasztrofális álláspontot képvisel. Miért ne lenne normális, hogy elmondjuk: nem jó, amit az Unió csinál? Egyenjogú és egyenrangú tagállam vagyunk, jogunk van a saját álláspontunkhoz” – mondta.
A politikus szerint az idő a magyar békeálláspontot igazolta.
„Kiderült, hogy a béke kialakítása szempontjából a mi álláspontunk helyes. Ezzel szemben a DK és a Tisza Párt szépen belesimult a langymeleg európai háborúpárti többségbe” – fogalmazott.
Akinek van egy kicsi ideje csütörtökön, jöjjön el a békemenetre, reggel 9-kor találkozunk a Margit híd budai hídfőjénél, és vegyen részt egy olyan fantasztikus lélekelemelő eseményen, ahol ő a személyes részvételével is tud a béke érdekében tenni az aláírása mellett
– mondta Deutsch Tamás.
– A béke az azt jelenti, hogy nem gyilkolják egymást. A, B, C, D nemzet fiai. Ez azt jelenti, hogy nem halnak meg, nem pusztulnak el ártatlan civil áldozatok. Ez azt jelenti, hogy az élet munkájával összerakott lakást, meg kicsi üzemet nem bombáznak szét – fogalmazott.
„Mi az igazságos a délszláv békében?”
A tartós és igazságos béke kérdéséről szólva Deutsch Tamás úgy fogalmazott: nem érti, mitől lenne igazságos az, amit a délszláv háborút lezáró békének neveznek.
„Magyarázzák már el nekem, hogy mi az igazságos a délszláv háborúskodást lezáró békében. Amerika odarendelte a szereplőket, és miután a NATO – úgy, ahogy van – kellő katonai erővel rendet tett, békét kötöttek. De látjuk jól, hogy az egykori jugoszláv tagköztársaságok mindennapjaiban ez az igazságosnak mondott béke mennyi nehézséget okozott” – mondta.
A politikus szerint ez is azt bizonyítja, hogy a háború soha nem vezethet tartós megoldáshoz, csak a mielőbbi tűzszünet és a politikai megegyezés hozhat eredményt. Mint fogalmazott, a mostani orosz–ukrán konfliktus esetében is csak a béke megteremtése lehet az egyetlen elfogadható cél.
„Brüsszel elvenné az energiánkat”
Deutsch Tamás szerint Brüsszel olyan döntésre készül, amely drámai hatással lenne a magyar családokra és a gazdaságra. A Fidesz EP-képviselője arról beszélt, hogy az Európai Néppárt kezdeményezésére az unió megtiltaná az orosz kőolaj és földgáz vásárlását.
„Ha ez jogszabállyá válna, Magyarországnak és Szlovákiának tilos lenne Oroszországból kőolajat és földgázt vásárolni. Ez négy százalékos GDP-csökkenést, valamint négyszeres-ötszörös rezsiemelkedést okozna – vagyis egy átlag magyar családnak akár félmillió forinttal magasabb költséget jelentene” – fogalmazott.
A politikus hozzátette: a tervet a Tisza Párt támogatja, a Demokratikus Koalíció pedig lelkesen üdvözli. Deutsch szerint azonban az, aki ezt támogatja, nem képviselheti a magyar érdekeket.
Mi szót emeltünk ez ellen. A szlovák kormánypárti delegációvezetővel közösen levelet írtam az Európai Bizottság illetékes biztosának, tiltakozva az energiaszuverenitást lábbal tipró elképzelés ellen
– hangsúlyozta.
Deutsch szerint Magyarország nem mondhat le arról az alapszerződésben rögzített jogáról, hogy maga határozza meg energiamixét. „Bármilyen eljárást indíthatnak, ha fene fenét eszik, Magyarország akkor sem fog erről lemondani” – szögezte le.
A politikus arra is emlékeztetett, hogy Magyarországnak nincs tengere és tengeri kikötője, így földrajzi adottságai miatt az energiát onnan kell beszereznie, ahonnan a legolcsóbban elérhető. „Minden ország így tesz, és nekünk is jogunk van ehhez. Ezt semmilyen uniós döntés nem veheti el tőlünk” – mondta.