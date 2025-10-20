Deutsch Tamás: Budapest lesz a béke fővárosa

A műsorban ezúttal három kiemelt téma lesz: a lehetséges Trump–Putyin találkozót Budapesten, Brüsszel terveit a rezsicsökkentés megszüntetéséről, valamint a Békemenet erejét, amely – a műsor beharangozója szerint – komoly félelmet kelt Magyar Péterben.

A műsort Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vezeti, aki ezúttal is egy órán át várja a nézőket a Harcosok órája élő adásában, hétfőn reggel 7:30-tól. A vendégek Deutsch Tamás EP-képviselő és Bencsik András, a Békemenet egyik ötletgazdája, főszervezője.

Deutsch Tamás szerint az Európai Bizottság dörgedelmes hangú levelet küldött Magyarországnak, amelyben arra szólították fel a magyar hatóságokat, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsára hivatkozva tartóztassák le Vlagyimir Putyint, ha az orosz elnök Budapestre érkezne egy békecsúcsra.

A Fidesz EP-képviselője a Harcosok órája műsorban úgy fogalmazott:

A primitivitásban és az infantilizmusban versenyez önmagával az Európai Bizottság. A háborúpárti európai politikusok mindent megtesznek, hogy ellehetetlenítsék az amerikai béketörekvéseket.

Deutsch Tamás hozzátette, a háború három éve akadályozza Európa gazdasági fejlődését, az infláció és az energiaárak emelkedését is ez idézte elő. Mint mondta, „ha a Közel-Keleten sikerült békét teremteni Donald Trump elnöksége alatt, akkor lehetséges lenne Európában is békét hozni az orosz–ukrán konfliktusban”.

A politikus kijelentette, az Európai Bizottság fellépése azért is visszás, mert az Egyesült Államok – akár demokrata, akár republikánus kormányzatról volt szó – soha nem volt részes fele a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.

„Az egész ügy az őrültek házává vált” – fogalmazott Deutsch, aki szerint Magyarország döntése, hogy kilép a nemzetközi együttműködésből, logikus válasz erre a helyzetre.

„El kell takarodniuk a háborúpárti vezetőknek”

Deutsch Tamás a műsorban kijelentette: az európai háborúpárti politikusok nemcsak hibáztak, hanem ideje lenne távozniuk is a közéletből.

Nem egyszerűen be kell látniuk, hogy hibáztak – el kell takarodniuk. Új időszak kezdődik az európai politikában. Tudom, hogy az uniós alapszerződés nem ismeri azt az intézményt, hogy az Európai Parlament feloszlathassa önmagát, de politikai értelemben ennek lenne itt az ideje

– fogalmazott.