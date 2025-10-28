Harcosok órája – Vitályos Eszterrel folytatódik az álhírek leleplezése

Újra képernyőre kerül a Harcosok órája, amely ezúttal is aktuális közéleti témákat jár körül. Hírek, információk, vélemények, amelyekkel Németh Balázs és vendégei sorra leleplezik az álhíreket. A Harcosok órája műsorban elemzik az aktuális hazai és külföldi eseményeket, elmondják, hogy mi szolgálja leginkább a magyar emberek érdekeit.
Cikkünk folyamatosan frissül!
A műsor elején a békéről beszélgetett Vitályos Eszterrel Németh Balázs a miniszterelnök olaszországi látogatása apropóján.
Magyarország az egyetlen, aki a háború kezdete óta a béke mellett áll
– hangsúlyozta Vitályos, megemlítve elsőként azt a dokumentumot, amelyet az Európai Unió politikusai készítettek, Felkészülési Terv néven, amely gyakorlatilag azért készült, hogy Európát egy hadigazdaságra állítsák át. 800 milliárd eurót kívánnak erre fordítani, ami Vitályos szerint „életveszélyes”, hozzátette:
A magyarok számára rendkívül hátrányos lehet, hogyha ezek megvalósulnak. Az orosz energiáról leválás és Ukrajna helyreállításának a költsége is az európai polgárokat terhelné és Ukrajnát minél előbb fel akarják venni az EU-ba és a NATO-ba.
Aláírásgyűjtés a háború ellen, tiszás ellenállással
Vitályos elmondta, folyamatosan jáják politikustársaikkal az aláírásgyűjtések helyszíneit, nagyon sokan állnak ki a béke mellett, még annak ellenére is, hogy
a Tisza Párt aktivistái rendszeresen akadályozzák az aláírásgyűjtést.
Legutóbb a tiszások egy sorfalat képeztek az aláírásgyűjtésnél, hogy ne jussanak el az emberek a pultokig és saját újságjukat próbálták osztogatni ahelyett. Ennek ellenére szentendrén és Nagymaroson is nagyon sokan voltak és írták alá az íveket.
Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza a sorkatonaság mellett
Vitályos Eszter a háború és béke kérdéséhez kapcsolódó témáról, a sorkatonaságról elmondta:
„A magyar honvédelmi stratégia kiválóan működik, nem kívánjuk visszaállítani a sorkatonaságot"
– hangsúlyozta. A műsorban elhangzott, hogy a napokban Horvátország bejelentette, bevezetik a sorkatonaságot, valamint idézték a Tisza Párt politikusát, aki több fórumon is kijelentette, hogy a Tisza Párt visszaállítaná a sorkatonaságot, ahogy Ruszin-Szendi fogalmazott: „mindenkit berántunk".
A balos média kiforgatta a miniszterelnök szavait
Olaszországi útján készítettek interjút Orbán Viktorral, amivel kapcsolatban egyből fel is röppent egy álhír, Magyarországon a HVG ugrott rá először, miszerint a miniszterelnök azt mondta a szankciók kapcsán, hogy Trump hibát követett el, ő hamarosan Washingtonba utazik és beszél vele, hogy vonja vissza.
Egy újabb fake news, árnyékra vetődés
– fogalmazott Vitályos. Az viszont lényeges, hogy lesz washingtoni út és fontos kérdésekről fog tárgyalni Trump elnök úr és Orbán Viktor.
hangsúlyozta,
Orbán Viktor Amerikába látogat majd a béke érdekében.
A békecsúcs ideális helyszíne lehet a tágyalásoknak, ami remélhetőleg békét hoz majd – tette hozzá.
A nemzeti konzultáció kitöltése kiállás a kedvezmények mellett
A nemzeti konzultációról Vitályos elmondta, november 30-ig lehet postai úton visszaküldeni, ennek jelentősége többek közt a családtámogatások megtartása és az adórendszer fenntartása.
„Fontos, hogy ezekben a mindenkit érintő kérdésekben mindenki elmondja a véleményét”
– hangsúlyozta, majd hozzátette:
„a Tisza adóemelésiterveit, melyről több videófelvétel is készült, már nehéz letagadni, és úgy beállítani, mintha adócsökkentést akarna Magyar Péter.”
Arról is beszélt, hogy
a Tisza Párt progresszív adórendszert tervez, többkulcsos adót, de tervben van a nyugdíjak megadóztatása, a Nők40 eltörlése, sőt már a fix 3 százalékos hitelprogramot is megszüntetnék.
Magyar Péter már úgy viselkedik, mint egy Orbán Viktor utánzat
Arról, hogy a miniszterelnök bejelentette a DPK országjárást, a Tisza vezére pedig ugyanoda, ugyanakkorra tervez jelenést, Vitályos Eszter úgy fogalmazott:
Magyar Péter már úgy viselkedik, mint egy Orbán Viktor utánzat,
Hozzátette, régen is csak mások hátán mászva tudott boldogulni, mindent másol. A háborús menetet szerinte a mocskos fideszezés jellemezte.
„Ebben Magyar Péternek van felelőssége, nem csoda, hogy a közbeszéd ilyen állapotban van. Ilyen korábban nem volt. Ezzel szemben, aki a Békemeneten volt, láthatta, hogy ott nem volt mocskos tiszázás, nem volt provokáció. Ott jókedvű, boldog emberek voltak”
– mondta el.
A Tisza Párt jelöltállításáról szólva elmondta, hogy szerinte csak önjelöltek vannak és a végén úgyis Magyar Péter fog dönteni, egyebekben pedig megllapította, hogy csak húzzák az időt.
„Szó sincs az előre beharangozott jelöltállítási folyamatról, kiválasztásról”
– mondta.
Soha nem fordítottak még ennyit a gyermekvédelemre
A gyermekvédelem kapcsán elmondta, 17 milliárd forint emelés az előirányzott cél, emelik az étkeztetés, a ruháztatás, sportolási célú támogatás mértékét is.
„1625 milliárd forintra nőtt a gyermekvédelemre fordítható összeg, ennél többet még nem adott egy kormány sem”
– hangsúlyozta.
A Harcosok Órája műsor második vendége Bende Balázs kül- és belpolitikai szakértő volt, aki a Tisza Párttal kapcsoaltban kiemelte:
„A tiszások jó része valójában nem is tudja, hogy mit akar, azt várják a Tisza Párttól és annak elnökétől, hogy megmondják nekik mit szeretnének.”