Harcosok órája – Vitályos Eszterrel folytatódik az álhírek leleplezése

Újra képernyőre kerül a Harcosok órája, amely ezúttal is aktuális közéleti témákat jár körül. Hírek, információk, vélemények, amelyekkel Németh Balázs és vendégei sorra leleplezik az álhíreket. A Harcosok órája műsorban elemzik az aktuális hazai és külföldi eseményeket, elmondják, hogy mi szolgálja leginkább a magyar emberek érdekeit.

Budapest, 2025. szeptember 29. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Németh Balázs, a Harcosok órája című online műsor műsorvezetője 2025. szeptember 29-én. Ezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök adott interjút a műsorban. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A műsor elején a békéről beszélgetett Vitályos Eszterrel Németh Balázs a miniszterelnök olaszországi látogatása apropóján.

Magyarország az egyetlen, aki a háború kezdete óta a béke mellett áll

– hangsúlyozta Vitályos, megemlítve elsőként azt a dokumentumot, amelyet az Európai Unió politikusai készítettek, Felkészülési Terv néven, amely gyakorlatilag azért készült, hogy Európát egy hadigazdaságra állítsák át. 800 milliárd eurót kívánnak erre fordítani, ami Vitályos szerint „életveszélyes”, hozzátette:

A magyarok számára rendkívül hátrányos lehet, hogyha ezek megvalósulnak. Az orosz energiáról leválás és Ukrajna helyreállításának a költsége is az európai polgárokat terhelné és Ukrajnát minél előbb fel akarják venni az EU-ba és a NATO-ba.

Aláírásgyűjtés a háború ellen, tiszás ellenállással

Vitályos elmondta, folyamatosan jáják politikustársaikkal az aláírásgyűjtések helyszíneit, nagyon sokan állnak ki a béke mellett, még annak ellenére is, hogy

a Tisza Párt aktivistái rendszeresen akadályozzák az aláírásgyűjtést.

Legutóbb a tiszások egy sorfalat képeztek az aláírásgyűjtésnél, hogy ne jussanak el az emberek a pultokig és saját újságjukat próbálták osztogatni ahelyett. Ennek ellenére szentendrén és Nagymaroson is nagyon sokan voltak és írták alá az íveket.

Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza a sorkatonaság mellett

Vitályos Eszter a háború és béke kérdéséhez kapcsolódó témáról, a sorkatonaságról elmondta:

„A magyar honvédelmi stratégia kiválóan működik, nem kívánjuk visszaállítani a sorkatonaságot"

– hangsúlyozta. A műsorban elhangzott, hogy a napokban Horvátország bejelentette, bevezetik a sorkatonaságot, valamint idézték a Tisza Párt politikusát, aki több fórumon is kijelentette, hogy a Tisza Párt visszaállítaná a sorkatonaságot, ahogy Ruszin-Szendi fogalmazott: „mindenkit berántunk".