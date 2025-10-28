Hírlevél

Rendkívüli

Erre senki sem számított! Hatalmas bejelentést tett a Lukoil

Harcosok órája

Harcosok órája – Vitályos Eszterrel folytatódik az álhírek leleplezése

Hírek, információk, vélemények, amelyekkel Németh Balázs és vendégei sorra leleplezik az álhíreket. A Harcosok órája műsorban elemzik az aktuális hazai és külföldi eseményeket, elmondják, hogy mi szolgálja leginkább a magyar emberek érdekeit. A keddi műsor vendége Vitályos Eszter és Bende Balázs.
Harcosok órájavéleményNémeth Balázs

Újra képernyőre kerül a Harcosok órája, amely ezúttal is aktuális közéleti témákat jár körül. Hírek, információk, vélemények, amelyekkel Németh Balázs és vendégei sorra leleplezik az álhíreket. A Harcosok órája műsorban elemzik az aktuális hazai és külföldi eseményeket, elmondják, hogy mi szolgálja leginkább a magyar emberek érdekeit.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Orbán Viktor a Harcosok órája című online műsorban, OrbánViktor, Harcosokórája, 2025.09.29.
Budapest, 2025. szeptember 29. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Németh Balázs, a Harcosok órája című online műsor műsorvezetője 2025. szeptember 29-én. Ezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök adott interjút a műsorban. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A műsor elején a békéről beszélgetett Vitályos Eszterrel Németh Balázs a miniszterelnök olaszországi látogatása apropóján.

Magyarország az egyetlen, aki a háború kezdete óta a béke mellett áll

– hangsúlyozta Vitályos, megemlítve elsőként azt a dokumentumot, amelyet az Európai Unió politikusai készítettek, Felkészülési Terv néven, amely gyakorlatilag azért készült, hogy Európát egy hadigazdaságra állítsák át. 800 milliárd eurót kívánnak erre fordítani, ami Vitályos szerint „életveszélyes”, hozzátette:

A magyarok számára rendkívül hátrányos lehet, hogyha ezek megvalósulnak. Az orosz energiáról leválás és Ukrajna helyreállításának a költsége is az európai polgárokat terhelné és Ukrajnát minél előbb fel akarják venni az EU-ba és a NATO-ba.

Aláírásgyűjtés a háború ellen, tiszás ellenállással

Vitályos elmondta, folyamatosan jáják politikustársaikkal az aláírásgyűjtések helyszíneit, nagyon sokan állnak ki a béke mellett, még annak ellenére is, hogy

a Tisza Párt aktivistái rendszeresen akadályozzák az aláírásgyűjtést.

Legutóbb a tiszások egy sorfalat képeztek az aláírásgyűjtésnél, hogy ne jussanak el az emberek a pultokig és saját újságjukat próbálták osztogatni ahelyett. Ennek ellenére szentendrén és Nagymaroson is nagyon sokan voltak és írták alá az íveket.

Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza a sorkatonaság mellett

Vitályos Eszter a háború és béke kérdéséhez kapcsolódó témáról, a sorkatonaságról elmondta:

„A magyar honvédelmi stratégia kiválóan működik, nem kívánjuk visszaállítani a sorkatonaságot"

– hangsúlyozta. A műsorban elhangzott, hogy a napokban Horvátország bejelentette, bevezetik a sorkatonaságot, valamint idézték a Tisza Párt politikusát, aki több fórumon is kijelentette, hogy a Tisza Párt visszaállítaná a sorkatonaságot, ahogy Ruszin-Szendi fogalmazott: „mindenkit berántunk".

A balos média kiforgatta a miniszterelnök szavait

Olaszországi útján készítettek interjút Orbán Viktorral, amivel kapcsolatban egyből fel is röppent egy álhír, Magyarországon a HVG ugrott rá először, miszerint a miniszterelnök azt mondta a szankciók kapcsán, hogy Trump hibát követett el, ő hamarosan Washingtonba utazik és beszél vele, hogy vonja vissza.

Egy újabb fake news, árnyékra vetődés

– fogalmazott Vitályos. Az viszont lényeges, hogy lesz washingtoni út és fontos kérdésekről fog tárgyalni Trump elnök úr és Orbán Viktor.

hangsúlyozta,

Orbán Viktor Amerikába látogat majd a béke érdekében. 

A békecsúcs ideális helyszíne lehet a tágyalásoknak, ami remélhetőleg békét hoz majd – tette hozzá.

A nemzeti konzultáció kitöltése kiállás a kedvezmények mellett

A nemzeti konzultációról Vitályos elmondta, november 30-ig lehet postai úton visszaküldeni, ennek jelentősége többek közt a családtámogatások megtartása és az adórendszer fenntartása.

„Fontos, hogy ezekben a mindenkit érintő kérdésekben mindenki elmondja a véleményét”

– hangsúlyozta, majd hozzátette:

„a Tisza adóemelésiterveit, melyről több videófelvétel is készült, már nehéz letagadni, és úgy beállítani, mintha adócsökkentést akarna Magyar Péter.”

Arról is beszélt, hogy

a Tisza Párt progresszív adórendszert tervez, többkulcsos adót, de tervben van a nyugdíjak megadóztatása, a Nők40 eltörlése, sőt már a fix 3 százalékos hitelprogramot is megszüntetnék.

Magyar Péter már úgy viselkedik, mint egy Orbán Viktor utánzat

Arról, hogy a miniszterelnök bejelentette a DPK országjárást, a Tisza vezére pedig ugyanoda, ugyanakkorra tervez jelenést, Vitályos Eszter úgy fogalmazott: 

Magyar Péter már úgy viselkedik, mint egy Orbán Viktor utánzat,

Hozzátette, régen is csak mások hátán mászva tudott boldogulni, mindent másol. A háborús menetet szerinte a mocskos fideszezés jellemezte.

„Ebben Magyar Péternek van felelőssége, nem csoda, hogy a közbeszéd ilyen állapotban van. Ilyen korábban nem volt. Ezzel szemben, aki a Békemeneten volt, láthatta, hogy ott nem volt mocskos tiszázás, nem volt provokáció. Ott jókedvű, boldog emberek voltak”

– mondta el.

A Tisza Párt jelöltállításáról szólva elmondta, hogy szerinte csak önjelöltek vannak és a végén úgyis Magyar Péter fog dönteni, egyebekben pedig megllapította, hogy csak húzzák az időt.

„Szó sincs az előre beharangozott jelöltállítási folyamatról, kiválasztásról”

– mondta.

Soha nem fordítottak még ennyit a gyermekvédelemre

A gyermekvédelem kapcsán elmondta, 17 milliárd forint emelés az előirányzott cél, emelik az étkeztetés, a ruháztatás, sportolási célú támogatás mértékét is.

„1625 milliárd forintra nőtt a gyermekvédelemre fordítható összeg, ennél többet még nem adott egy kormány sem”

– hangsúlyozta.

A Harcosok Órája műsor második vendége Bende Balázs kül- és belpolitikai szakértő volt, aki a Tisza Párttal kapcsoaltban kiemelte:

„A tiszások jó része valójában nem is tudja, hogy mit akar, azt várják a Tisza Párttól és annak elnökétől, hogy megmondják nekik mit szeretnének.”

 

