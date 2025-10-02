Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor: A helyzet súlyos

Mráz Ágoston Sámuel

A magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet – Gulyás Gergely a Harcosok Órájában – ÉLŐ

Magyarországnak egyedüliként volt bátorsága ellenezni Ukrajna EU-csatlakozását – szögezte le a Harcosok Órájában csütörtökön reggel Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette azt is, hogy van-e összefüggés a háborús veszélyhelyzet és a választások kiiírása között, később focistafeleség-komplexusban szenvedőként írta le Magyar Pétert és arról is beszélt, hogy Varga Judit visszatér-e a közéletbe. Kövessék az Origón élőben!
Mráz Ágoston SámuelHarcosok ÓrájaGulyás Gergely

A friss hírt, miszerint Magyarország megint egyedüliként ellenezte az ukrán csatlakozás tervét, Gulyás Gergely azzal kommentálta a műsorban: 

Magyarországnak egyedüliként volt bátorsága ellenezni,

 más országok nem számolnak azzal, hogy ah ez a folyamat elindul, nem tudják, hol lesz a megállás.

Ukrajna csatlakozása nem lenne „érdemalapú”, az ország nem felel meg a csatlakozási kritériumoknak. 

A magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet

 – szögezte le, kiemelve: Orbán Viktor a kiállásával nem csak magyar, hanem európai érdekeket is képviselt. 

Mi három és fél éve mondjuk, hogy ennek a háborúnak a harctéren nem lesz megoldása

– idézte fel a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hozzátette: az EU-s elköteleződés valójában csak a szavak szintjén ilyen erős, mert ha arról van szó, hogy melyik tagállam hajlandó még egyszer és még egyszer annyit adni Ukrajna felfegyverzésére, akkor kevesebb a jelentkező.

A magyar vétó megkerülésének témája az asztalon van, ám itt a kígyó a saját farkába harap, mert 

számtalan olyan EU-s példát lehet mondani, ahol egy-egy állam évtizedek óta gátolja egy másik állam csatlakozását

– mondta.

A háborús veszélyhelyzet nincs kihatással a választásokra

Gulyás Gergely a műsorban kijelentette: a háborús veszélyhelyzet, azaz a rendkívüli jogrend és a választás lebonyolítása között semmilyen összefüggés nincs. Mint elmondta, a kormányzatnak számos alkalma lett volna a veszélyhelyzet meghosszabbítására, ehelyett úgy döntöttek, hogy 

a Parlament rendes eljárásban tárgyalja azt.

Hozzátette: a veszélyhelyzetre vonatkozó körülmények továbbra is fennállnak. 

A választások lebonyolítására a háborús veszélyhelyzet tehát semmilyen kihatással nincs – emelte ki.

A veszélyhelyzeti meghatalmazás egyébként november közepén szűnik meg.

Szőlő utca: gyors és professzionális nyomozás árható

A Szőlő utcai botrányra áttérve Gulyás Gergely azt hangsúlyozta: 

gyors és professzionális nyomozás várható, melyet az Ügyészség felügyel. 

Sem politikus, sem gyermek nem érintett az ügyben, a vádaskodásoknak tehát nincs igazságalapja – fűzte hozzá Németh Balázs, aki felidézte Hadházy Ákos „abszurd hülyeségét”, mely szerint Orbán Viktort kémfülessel fotózták le. Gulyás Gergely szerint a jelenség ellenére biztos abban, hogy az emberek többsége józan és normális. Mint fogalmazott: 

aki ilyen posztot kitesz, az nyilvánvalóan bolond, nem normális.

Magyar Péter és a „focistafeleség-komplexus”

Tarr Zoltánt korábban úgy mutatták be: ő koordinálja a Tisza választási felkészülését, ám miután kikotyogta a párt választási stratégiájának lényegét – mely szerint a választások előtt nem beszélnek bizonyos dolgokról, bármit lehet hazudni de utána mindent lehet – leváltották őt. Gulyás Gergely Tarr „utódjának”, Tanács Zoltánnak azt üzente:

 ne beszéljen őszintén, mert  különben ő is Tarr sorsára jut.

Mint ismeretes, Tanács azt mondta a Tisza Hang podcastjában, hogy Magyarországon nagyon sok jó dolog van, és az nem igaz, hogy „itt minden rossz”.

A Tisza Párt elnökének „súlyos komplexusaira” áttérve a műsorban bejátszottak egy videót, melyben Magyar Péter Orbán Viktort méltatja és megemlíti, hogy „leültek” – majd rögtön kiderül, hogy sosem „ültek le” együtt négyszemközt. 

Focistafeleség-komplexus, nagyravágyás – így foglalta össze Varga Judit volt férjének jellemző tulajdonságait Gulyás Gergely.

Varga Judit lehetséges visszatérésével kapcsolatban – amelyre a tiszások már „készülnek” – Gulyás Gergely kiemelte: Varga Judit köszöni, jól van, de ő úgy tudja, hogy amíg Magyar Péter-féléknek „osztanak lapot a közéletben” addig nem kíván visszatérni. Erre azonban a választás után akár sor is kerülhet – utalt egy lehetséges verzióra Gulyás Gergely.

  

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

