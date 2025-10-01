Hidvéghi Balázs és Menczer Tamás a Harcosok órájában – kövesse velünk

Őrült háborús nyilatkozatok hangzottak el az elmúlt napokban Brüsszelben és Varsóban, amelyekről természetesen szó lesz a Harcosok Órájában is. A műsorban azonban nemcsak a nemzetközi fejlemények kerülnek terítékre: az itthoni eseményekről, a frissen indult nemzeti konzultációról és a Tisza Párt eddig rejtélyes 106 jelöltjéről is hallhatnak a nézők. A Harcosok Órája szerdán reggel 7:30-tól élőben követhető a Facebookon és a YouTube-on.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Nemzeti Konzultáció kérdéseit veszi górcső alá, és kifejti, miért fontos, hogy minél több magyar ember elmondja véleményét a sorsdöntő ügyekben. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója pedig arra keresi a választ, vajon miért titkolja a Tisza Párt a 106 jelöltjét, és mi állhat a háttérben.
A beszélgetésben helyet kap Donald Tusk lengyel kormányfő legutóbbi háborús kijelentéseinek értékelése, Orbán Viktor rá adott csattanós válasza, valamint az is, hogy miként érvényesülhet a magyar érdek ebben a feszült európai helyzetben.
Hidvéghi Balázs először is üdvözölte a keddi kiállást a Ferenciek terén a normalitás és a keresztény értékek mellett.
A múlt keddi lépés az ellenzék részéről egy vörös vonal volt
– húzta alá az államtitkár.
Az adóemelés Nemzeti Konzultáció kérdései is górcső alá kerültek. Hidvéghi Balázs megmutatta a választóknak kiküldendő konzultációs lapot és miniszterelnöki levelet.
Ne hagyjuk magunkat átverni
– figyelmeztetett Hidvéghi, hozzátéve, hogy a legesélyesebbnek tűnő ellenzéki párt el akarja titkolni, hogy a magyarok adóterhein emelni akar, a többkulcsos adót tartja követendőnek, ami erősen hajaz a gyurcsányi örökségre. 22-33%-os adókulcsokról beszélnek, ez többszázezer forint többletet. jelent évente.
Emiatt az első kérdés:
Egyetért -e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
A második kérdés:
Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
Az álamtitkár szerint a családokat kell támogatni a migráció helyett, ezt is láttuk korábban. Hidvéghi Balázs figyelmeztetett: aki külső elvárások mentén akarja a gazdaságpolitikát és az adópolitikát végezni, ott elkerülhetetlenül a kedvezmények megnyirbálása következik.
A harmadik kérdés:
Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
Mától lép életbe a háromgyermekes édesanyáknak az SZJA-mentessége. Honorálni kell az áldozatot a közösségért, amit az édesanyák vállalnak - mondta Hidvéghi.
A negyedik kérdés:
Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
Hidvéghi szerint a háborúpárti brüsszeli politika miatt ennél a pontnál van a legnagyobb nyomás Magyarországon. A magyar érdek az, hogy alacsonyan tartsuk az energiaköltségeket, ne engedjünk a külföldi nyomásnak. A Tisza Párt szakértői már korábban is beszéltek arról, hogy a rezsicsökkentés elhibázott intézkedés, valamint az Európai Néppártnak érdeke is a háború támogatása. Eből következik, hogy nem tudja alacsonyan tartani az energiaárakat.
Az ötödik kérdés:
Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?
Ez a versenyképességről szól. A 9%-ostársasági adó legalacsonyabb. Az, hogy 1 millió magyar munkahely létrejött, az a magyar cégeknek is köszönhető, tehát az alacsony társasági adó egy versenyképességi előny, meg kell őrízni - hangsúlyozta az államtitkár.
Budapesten október 1-jén kezdődik a konzultációs ívek szálíltása, november közeépig mindenkihez kiküldésre kerül, november végéig kell visszaküldeni. Ugyanakkor, Hidvéghi elmondta, hogy tervben van az online kitöltés lehetősége.
A Tisza Párt elnöke azzal fenyegetőzött, mert szerintük a Kormány feleslegesen költ pénzt a konzultációra. Hidvéghi aláhúzta, hogy feljelentésről ő nem tud, de azt leszögezte, hogy a konzultációk lezárásakor a költségek közzétételre kerülnek.
Az államtitkár elmondta, hogy sokkal jobban megéri a konzultáció költsége, mint az adóemelés, vagy fölvállalni az illegális migráció okozta óriási költségeket.
Megéri az emberekkel beszélni és meghallgatni a véleményüket, akr két választás között is. Így lehet sikeres politikát vinni. Indokolt erre költeni most is.
– jelentette ki a politikus.
Cikkünk frissül.