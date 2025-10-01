Hidvéghi Balázs és Menczer Tamás a Harcosok órájában – kövesse velünk

Őrült háborús nyilatkozatok hangzottak el az elmúlt napokban Brüsszelben és Varsóban, amelyekről természetesen szó lesz a Harcosok Órájában is. A műsorban azonban nemcsak a nemzetközi fejlemények kerülnek terítékre: az itthoni eseményekről, a frissen indult nemzeti konzultációról és a Tisza Párt eddig rejtélyes 106 jelöltjéről is hallhatnak a nézők. A Harcosok Órája szerdán reggel 7:30-tól élőben követhető a Facebookon és a YouTube-on.

Hidvéghi Balázs és Menczer Tamás lesznek a szerdai Harcosok órája vendégei.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Nemzeti Konzultáció kérdéseit veszi górcső alá, és kifejti, miért fontos, hogy minél több magyar ember elmondja véleményét a sorsdöntő ügyekben. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója pedig arra keresi a választ, vajon miért titkolja a Tisza Párt a 106 jelöltjét, és mi állhat a háttérben.

A beszélgetésben helyet kap Donald Tusk lengyel kormányfő legutóbbi háborús kijelentéseinek értékelése, Orbán Viktor rá adott csattanós válasza, valamint az is, hogy miként érvényesülhet a magyar érdek ebben a feszült európai helyzetben.

Hidvéghi Balázs először is üdvözölte a keddi kiállást a Ferenciek terén a normalitás és a keresztény értékek mellett.

A múlt keddi lépés az ellenzék részéről egy vörös vonal volt

– húzta alá az államtitkár.

Az adóemelés Nemzeti Konzultáció kérdései is górcső alá kerültek. Hidvéghi Balázs megmutatta a választóknak kiküldendő konzultációs lapot és miniszterelnöki levelet.

Ne hagyjuk magunkat átverni

– figyelmeztetett Hidvéghi, hozzátéve, hogy a legesélyesebbnek tűnő ellenzéki párt el akarja titkolni, hogy a magyarok adóterhein emelni akar, a többkulcsos adót tartja követendőnek, ami erősen hajaz a gyurcsányi örökségre. 22-33%-os adókulcsokról beszélnek, ez többszázezer forint többletet. jelent évente.

Emiatt az első kérdés:

Egyetért -e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?

A második kérdés:

Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?

Az álamtitkár szerint a családokat kell támogatni a migráció helyett, ezt is láttuk korábban. Hidvéghi Balázs figyelmeztetett: aki külső elvárások mentén akarja a gazdaságpolitikát és az adópolitikát végezni, ott elkerülhetetlenül a kedvezmények megnyirbálása következik.

A harmadik kérdés:

Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?

Mától lép életbe a háromgyermekes édesanyáknak az SZJA-mentessége. Honorálni kell az áldozatot a közösségért, amit az édesanyák vállalnak - mondta Hidvéghi.