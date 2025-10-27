Hihetetlen vendégekkel indul újra a Harcosok órája – kövesse élőben az Origón!

Újra képernyőre kerül a Harcosok órája, amely ezúttal is aktuális közéleti témákat jár körül. A hétfő reggeli adásban Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója és Giró-Szász András politikai elemző lesznek a vendégek – erről Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője számolt be közösségi oldalán.
A szóvivő bejegyzésében úgy fogalmazott:
A Tiszának és a liberális propagandistáknak is végképp elgurult a gyógyszerük, így minden bizonnyal megint lesz miről beszélgetni a műsorban.
Az adásban szó lesz a hétvégén tartott Békemenetről, a brüsszeli háborús csúcsról, valamint a külföldről finanszírozott médiumok által terjesztett „nevetséges hazugságokról” is.
A békepárti magyarok győzelme
Menczer Tamás szerint a csütörtöki Békemenet minden várakozását felülmúlta. Mint mondta, bár korábban is részt vett már több hasonló eseményen, ezúttal különösen erős élmény volt számára a hatalmas tömeg és az összetartás érzése.
Egész egyszerűen fantasztikus volt, és egy fantasztikus győzelem volt. Megnyertük a mozgósítási versenyt. Nagyjából kétszer annyian voltunk az utcán, Orbán Viktort is közel kétszer annyian figyelték, és megnyertük a közösségi média versenyt is
– fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.
„A türelmünk is véges volt”
Menczer Tamás szerint a Békemenet sikere két dologra vezethető vissza: egyrészt a Fidesz közösségének megújulására, másrészt a választók józan belátására. „Nyáron változtattunk. Azt mondtuk, hogy itt van ez a Magyar Péter, meg itt van ez a Tisza, most már itt kellemetlenkedik egy ideje, de Öcsi, most már ebből elég lesz. Felmegyünk mi is a pályára, és megvívjuk a csatát” – mondta.
A politikus szerint a másik döntő tényező az emberek felismerése volt: „A magyar emberek nem buták. Nem akarnak Tisza-adót, nyugdíjadót, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajna uniós tagságát, nem akarják ezt az egész brüsszeli brancsot. Ezért odaálltak a békepárti, szuverenista kormány mellé.”
„Most az őszt is megnyerjük”
Menczer Tamás úgy fogalmazott, a nyár után most az őszt is megnyerte a kormánypárti közösség. „A nyarat is megnyertük, az október 23-ai Békemenettel is győztünk, és most az őszt is megnyerjük, aztán megnyerjük a telet, a tavaszt, aztán a választást” – mondta.
A műsorvezető, Németh Balázs hozzátette: ezzel nemcsak a Fidesz, hanem egész Magyarország nyert. „A következő négy évben is biztosan lesz béke” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a baloldali médiumok hiába próbálták „foghíjas Kossuth teret” mutatni, a drónfelvételeken jól látszik, hogy a Szent István körút és a Margit híd környéke megtelt a résztvevőkkel. „Hát itt az igazság” – zárta szavait a műsorvezető.
„Lekvárban van Magyar Péter”
Menczer Tamás szerint Magyar Péter politikai mozgástere egyre szűkül, és most már csak a botrányokkal próbál figyelmet szerezni. „Lekvárban van Magyar Péter, ilyenkor pedig cirkusz és balhé kell, ezt csinálta Kötcsén is, és a gyermeki, kisfiús vágy, hogy vele is foglalkozzon Orbán Viktor. Az a rossz hír van számára, hogy a miniszterelnök a Tisza elnökének gazdáival foglalkozik. A bolondokkal nekem kell” – fogalmazott.
„Gyűlöletből akarják, hogy bukjon az ország”
A Tisza Párt háborús menetéről Menczer Tamás úgy vélekedett, hogy az résztvevői között is sokan vannak, akik számára nem a jövő, hanem a bosszú a fontos. „Egy tiszás férfival készített beszélgetésből egyértelműen kiderült, őt nem érdekli, ha háború lesz, ha megemelik az adót, elveszik a családtámogatásokat. Neki az a fontos, hogy bukjon Orbán Viktor. Pusztán a gyűlölet alapján azt akarják, pusztuljon az ország” – mondta.
Cikkünk folyamatosan frissül.