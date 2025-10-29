Több mint 900 ezer határon túli magyar kap tájékoztató levelet a Nemzeti Választási Irodától

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) a héten elindítja azt a tájékoztató kampányt, amelynek keretében 904 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező, határon túli magyar választópolgárt keres meg levélben.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) a napokban megkezdi a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok értesítését. Összesen több mint 900 ezer határon túli magyar kap levelet vagy e-mailt a levélszavazással kapcsolatos tudnivalókról, illetve a regisztráció megújításának lehetőségeiről Fotó: Ruprech Judit / MTI Fotószerkesztõség



A választási szervek minden segítséget megadnak a határon túli magyarok számára, hogy élhessenek szavazati jogukkal

Az értesítések célja, hogy a határon túli magyarok időben megismerjék a levélszavazás szabályait, illetve ellenőrizhessék regisztrációjuk érvényességét a következő országgyűlési választások előtt.

A választási iroda tájékoztatása szerint a több mint 441 ezer már regisztrált választópolgárt arra kérik, hogy ha az elmúlt években megváltoztak személyes vagy elérhetőségi adataik, például új lakcímre költöztek, azt mielőbb jelentsék be. Ezzel párhuzamosan mintegy 465 ezer olyan magyar állampolgárt is megkeresnek, akik még nem regisztráltak a központi névjegyzékbe. Számukra részletes útmutató érkezik a regisztráció és a levélszavazás menetéről.

Az NVI tájékoztatása szerint az értesítők közül 187 ezer elektronikus úton, e-mailben jut el a címzettekhez, a többi postai úton érkezik meg. Hasonló értesítési kampányra négy évvel ezelőtt is sor került: akkor 770 ezer levelet küldött ki az iroda a határon túli magyaroknak.

A választási iroda felhívta a figyelmet, hogy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok kizárólag az országos pártlistára szavazhatnak, és a választáson való részvétel feltétele, hogy legkésőbb a szavazást megelőző 25. napig kérjék felvételüket a központi névjegyzékbe. A sikeres regisztráció tíz évig érvényes, és minden adatfrissítés vagy levélszavazat-leadás újabb tíz évvel hosszabbítja meg az érvényességet.

A regisztrációs kérelmet levélben, online, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján lehet benyújtani bármely választási irodánál vagy külképviseleten. Az aktuális adatok – köztük a levélszavazásra regisztráltak száma –- naponta frissülnek a valasztas.hu oldalon, ahol a választópolgárok minden fontos információt megtalálnak a közelgő voksolással kapcsolatban.